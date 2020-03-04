DAÜ’de Covıd-19 Farkındalık Komitesi Kuruldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), halk arasında “Koronavirüs” olarak bilinen COVID-19

virüsüne karşı bir dizi önlem aldı. COVID-19’un tespit edildiği ülke sayısındaki artış

nedeniyle alınan önlemler kapsamında, enfeksiyonun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne

(KKTC) ulaşması durumunda tüm öğrencilerin ve personelin korunmasına yardımcı olmak

için “COVID-19 Farkındalık Komitesi” kuruldu ve etkin hale getirildi. COVID-19

Farkındalık Komitesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, alınan önlemlere ilişkin

bilgi verildi. Komite tarafından 2 Mart 2020'ye kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde

hiçbir vaka tespit edilmediği belirtilirken, DAÜ COVID-19 Farkındalık Komitesi’nin, Dünya

Sağlık Örgütü'nün tavsiyelerini yakından takip etmekte olduğu ve COVID-19'a karşı koruma

konusunda KKTC Sağlık Bakanlığı ile doğrudan temas halinde bulunduğuna dikkat çekildi.

Ortak Alanlar Dezenfekte Ediliyor

Açıklamada, COVID-19 dahil olmak üzere bulaşıcı hastalıkları önlemenin ve kontrol etmenin

en önemli yollarından biri olan el antiseptiklerinin kampüs içerisinde dağıtıldığı belirtildi.

Ortak alanların dezenfeksiyonunun (ofisler, konferans salonları, laboratuvarlar, üniversite

otobüsleri vb.) kampüsün etrafında düzenli olarak yoğun bir şekilde uygulanmakta olduğu

ifade edilirken, komite tarafından öğrenciler ve çalışanlar için eğitim faaliyetlerinin

planlandığına vurgu yapıldı. Komite, COVID-19'un önlenmesi konusundaki farkındalığı ve

bilgiyi artırmak amacıyla halka açık yerlerde eğitim amaçlı broşürler hazırlıyor.

Komite tarafından yapılan açıklamada, sağlık merkezine KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından tarif

edilen şüpheli vaka tanımlarının sağlandığı ve şüpheli vakaların tespiti için iyi bir donanıma

sahip olunduğu ifade edilirken, doğru ve en son bilgiler için aşağıdaki web siteleri ziyaret

edilebileceğine vurgu yapıldı.