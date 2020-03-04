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DAÜ’de Covıd-19 Farkındalık Komitesi Kuruldu

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DAÜ’de Covıd-19 Farkındalık Komitesi Kuruldu
DAÜ’de Covıd-19 Farkındalık Komitesi Kuruldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), halk arasında “Koronavirüs” olarak bilinen COVID-19
virüsüne karşı bir dizi önlem aldı. COVID-19’un tespit edildiği ülke sayısındaki artış
nedeniyle alınan önlemler kapsamında, enfeksiyonun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne

(KKTC) ulaşması durumunda tüm öğrencilerin ve personelin korunmasına yardımcı olmak
için “COVID-19 Farkındalık Komitesi” kuruldu ve etkin hale getirildi. COVID-19

Farkındalık Komitesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, alınan önlemlere ilişkin
bilgi verildi. Komite tarafından 2 Mart 2020&#39;ye kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti&#39;nde
hiçbir vaka tespit edilmediği belirtilirken, DAÜ COVID-19 Farkındalık Komitesi’nin, Dünya
Sağlık Örgütü&#39;nün tavsiyelerini yakından takip etmekte olduğu ve COVID-19&#39;a karşı koruma
konusunda KKTC Sağlık Bakanlığı ile doğrudan temas halinde bulunduğuna dikkat çekildi.
Ortak Alanlar Dezenfekte Ediliyor

Açıklamada, COVID-19 dahil olmak üzere bulaşıcı hastalıkları önlemenin ve kontrol etmenin
en önemli yollarından biri olan el antiseptiklerinin kampüs içerisinde dağıtıldığı belirtildi.

Ortak alanların dezenfeksiyonunun (ofisler, konferans salonları, laboratuvarlar, üniversite
otobüsleri vb.) kampüsün etrafında düzenli olarak yoğun bir şekilde uygulanmakta olduğu
ifade edilirken, komite tarafından öğrenciler ve çalışanlar için eğitim faaliyetlerinin

planlandığına vurgu yapıldı. Komite, COVID-19&#39;un önlenmesi konusundaki farkındalığı ve
bilgiyi artırmak amacıyla halka açık yerlerde eğitim amaçlı broşürler hazırlıyor.

Komite tarafından yapılan açıklamada, sağlık merkezine KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından tarif
edilen şüpheli vaka tanımlarının sağlandığı ve şüpheli vakaların tespiti için iyi bir donanıma
sahip olunduğu ifade edilirken, doğru ve en son bilgiler için aşağıdaki web siteleri ziyaret
edilebileceğine vurgu yapıldı.

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