DAÜ’de Covıd-19 Farkındalık Komitesi Kuruldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), halk arasında “Koronavirüs” olarak bilinen COVID-19 virüsüne karşı bir dizi önlem aldı. COVID-19’un tespit edildiği ülke sayısındaki artış nedeniylealınan önlemler kapsamında, enfeksiyonun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) ulaşması durumunda tüm öğrencilerin ve personelin korunmasına yardımcı olmak için “COVID-19 Farkındalık Komitesi” kuruldu ve etkin hale getirildi. COVID-19 Farkındalık Komitesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, alınan önlemlere ilişkin bilgi verildi. Komite tarafından 2 Mart 2020'ye kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hiçbir vaka tespit edilmediği belirtilirken, DAÜ COVID-19 FarkındalıkKomitesi’nin, Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyelerini yakından takip etmekte olduğu ve COVID-19'a karşı koruma konusunda KKTC Sağlık Bakanlığı ile doğrudan temas halinde bulunduğuna dikkat çekildi.

Ortak Alanlar Dezenfekte Ediliyor

Açıklamada, COVID-19 dahil olmak üzere bulaşıcı hastalıkları önlemenin ve kontrol etmenin en önemli yollarından biri olan el antiseptiklerinin kampüs içerisinde dağıtıldığı belirtildi. Ortak alanların dezenfeksiyonunun (ofisler, konferans salonları, laboratuvarlar, üniversite otobüsleri vb.) kampüsün etrafında düzenli olarak yoğun bir şekilde uygulanmakta olduğu ifade edilirken, komite tarafından öğrenciler ve çalışanlar için eğitim faaliyetlerinin planlandığına vurgu yapıldı. Komite, COVID-19'un önlenmesi konusundaki farkındalığı ve bilgiyi artırmak amacıyla halka açık yerlerde eğitim amaçlı broşürler hazırlıyor. Komite tarafından yapılan açıklamada, sağlık merkezine KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından tarif edilen şüpheli vaka tanımlarının sağlandığı ve şüpheli vakaların tespiti için iyi bir donanıma sahip olunduğu ifade edilirken, doğru ve en son bilgiler için aşağıdaki web siteleri ziyaret edilebileceğine vurgu yapıldı. DAÜ COVID-19 FarkındalıkKomitesi tarafından önerilen ve doğru bilginin edinilebileceği web siteleri ise şöyle:

• https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

• https://www.seyahatsagligi.gov.tr/Site/koronavirus

• https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/videos