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DAÜ’de cuma günü ‘Rock Şöleni’ var

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DAÜ’de cuma günü ‘Rock Şöleni’ var
DAÜ’de cuma günü ‘Rock Şöleni’ var

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Rock’n EMU” etkinliğinin 9’uncusu, bu yıl 26 Nisan 2019 Cuma günü, saat 17:00’de, DAÜ Stadyumu’nda yapılacak.

 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşku ve katılım ile gerçekleştirilmesi beklenen etkinlikte, Türkiye’nin ünlü rock grupları ve rock sanatçıları Duman, Hayko Cepkin, Pentagram ve Evrencan Gündüz sahne alacak. Söz konusu gruplar ve sanatçılardan önce ise ülkemizin sevilen gruplarından Force Awakens ile DAÜ Müzik Kulübü rock severlere birer konser verecek. DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, girişin ücretsiz olacağı konserlere tüm halkımızın davetli olduğu bildirildi

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