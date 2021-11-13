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DAÜ’de Cumhuriyet Koşusu Gerçekleştirildi

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DAÜ’de Cumhuriyet Koşusu Gerçekleştirildi
DAÜ’de Cumhuriyet Koşusu Gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından dün DAÜ’de “Cumhuriyet Koşusu” düzenlendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, koşu,  20 – 29, 30 – 39, 40 – 49 ve 50 yaş üstü olmak  4 kategoride gerçekleştirildi. 

Koşuya, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Demirel, Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ile akademik, yönetsel personel ve öğrenciler katıldı. 

Koşu sonunda kategorilere göre dereceye giren katılımcılara madalyaları verildi.

Öte yandan “II. 15 Kasım Cumhuriyet Koşusu”nda özel ödüller de verildi. 

En genç koşucu özel ödülünü  Ersencan Akbaşak, en olgun erkek özel ödülünü Hasip Hasipoğlu, en olgun kadın ödülünü Gülserek Dayanık aldı.
Tüm katılımcılara  katılım belgesi verildi.

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