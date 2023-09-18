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DAÜ'de Dekanlar harekete geçti, imza süreci başladı...

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DAÜ'de Dekanlar harekete geçti, imza süreci başladı...
DAÜ'de Dekanlar harekete geçti, imza süreci başladı...

DAÜ'de Dekanlar harekete geçti, imza süreci başladı.

DETAY KIBRIS ÖZEL HABER

DAÜ'de uzun süredir devam eden mali sorunlar ve Rektörlüğün bir türlü hükümetin, VYK'nın ve sendikaların önerilerine kulaklarını tıkamasından sonra DAÜ'deki Senatörler hareket geçti ve imza toplamaya başladı.

DAÜ Senatosunun Çarşamba günü toplanması ve Aykut Hocanın'ın görevden alınmasını VYK'ya önermesi bekleniyor.

DAÜ'de Yeni Rektörü belirlemek için kısa bir süre sonra bir eğilim yoklaması yapılması da bekleniyor.

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