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DAÜ'de demokrasi kazandı

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DAÜ'de demokrasi kazandı
DAÜ'de demokrasi kazandı

Rektörlük seçimleri sona ermiştir ve Prof. Dr. Aykut Hocanın yeni rektörümüz seçilmiştir. Öncelikle Profesör Hocanın'ı, tüm adayları, Senatomuzu, Rektörlüğü ve Vakıf Yöneticiler kurulu ile seçime büyük emek harcayan RASK üyelerini tebrik ederiz.

Hiçbir siyasi baskı olmadan, demokratik ve adil bir seçim yaşadık. Bu büyük bir başarıdır. 

DAÜ'de seçimle göreve gelmeyi grevle okulumuza kazandıran DAÜ-SEN, demokrasinin ve demokratik teamüllerin güvencesidir ve böyle olmaya devam edecektir. 

 

DAÜ-SEN

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