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DAÜ’de Deniz Jeopolitiği Paneli: Güç Dengeleri Masaya Yatırıldı

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DAÜ Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen panelde, küresel deniz stratejileri, Çin’in yükselen nüfuzu ve Türkiye’nin Mavi Vatan politikası ele alındı.
DAÜ’de Deniz Jeopolitiği Paneli: Güç Dengeleri Masaya Yatırıldı

DAÜ’DE DENİZ JEOPOLİTİĞİ VE BÖLGESEL GÜÇ DENGELERİ KONULU PANEL DÜZENLENDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) tarafından “Maritime Geopolitics and Regional Power Shifts – Deniz Jeopolitiği ve Bölgesel Güç Dengeleri” başlıklı bir panel düzenlendi. DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nde düzenlenen söz konusu panelde, deniz jeopolitiği çerçevesinde küresel güç dengelerindeki değişimler, stratejik rekabetler ve deniz aşırı ittifaklar ele alındı.

 

Etkinliğe konuşmacı olarak Khalifa Üniversitesi’nden Dr. Brendon J. Cannon ve Abu Dabi TRENDS Research & Advisory Türkiye Program Direktörü Dr. Serhat Süha Çubukçuoğlu katıldı. Alanlarında uzman iki isim, Türkiye’nin “Mavi Vatan” stratejisinden Çin’in kara ve deniz üzerindeki etki alanı genişletme hamlelerine kadar pek çok güncel gelişmeyi değerlendirdi.

 

Dr. Cannon, klasik jeopolitik kuramlar üzerinden Çin’in Orta Asya’daki artan etkisini ve Batı’nın buna karşı geliştirdiği deniz stratejilerinin yetersiz kaldığını vurguladı. Çin’in askeri güç kullanmadan altyapı, teknoloji ve borç diplomasisi yoluyla nüfuz kurduğunu belirtti.

 

Dr. Çubukçuoğlu ise Türkiye’nin Mavi Vatan stratejisini, Körfez ülkelerinin deniz güvenliği politikalarıyla karşılaştırdı. Türkiye’nin daha bağımsız ve proaktif bir yaklaşım benimsediğini; Körfez ülkelerinin ise güvenliği dış aktörlerle sağlamaya çalıştığını ifade etti.

 

Panelde, denizlerin yalnızca coğrafi değil, aynı zamanda siyasi ve ekonomik olarak da kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekildi. Katılımcılar, günümüz küresel düzeninde deniz alanlarının güç mücadelelerinin merkezinde yer aldığını vurguladı. Katılımın ve etkileşimin yoğun olduğu panelde, gelen sorular üzerine panelistler DAÜ Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gülay Umaner Duba’nın moderatörlüğünde, Deniz Jeopolitiği ve Bölgesel Güç dengelerinin nasıl sonuçlara evrilebileceğini anlattılar.

 

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