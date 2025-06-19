DAÜ’de Diyetisyenler Günü Paneli Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi

DAÜ’DE DİYETİSYENLER GÜNÜ PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile DAÜ Beslenme ve Diyetetik Kulübü iş birliğinde “Diyetisyenler Günü Paneli” düzenlendi. Diyetisyenler Günü kapsamında, Şampiyon Melekler Amfisi’nde gerçekleştirilen panelde Türkiye Diyetisyenler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hülya Gökmen Özel, Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hidayet Ağören ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Baş konuşmacı olarak yer aldı.

Söz konusu etkinliğe, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Yasin Yurt ve Yrd. Doç. Dr. Asiye Yeter Başaran, DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gözde Okburan, DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mitat Koz ve DAÜ Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sevinç Taştan ile çok sayıda öğrenci katıldı.

“Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarının Kazandırılmasında Hayati Bir Rol”

DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Okburan, panelin açılış konuşmasında etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür ederek sözlerine başladı. Konuşmasında, “Sizleri sağlık, bilim ve meslek onuruyla dolu bugünde burada görmekten büyük mutluluk duyuyorum.” ifadelerine yer veren Yrd. Doç. Dr. Okburan, “Bugün sadece Diyetisyenler Günü’nü kutlamıyoruz; aynı zamanda insan sağlığına adanmış bir mesleği, bilimi ve bu alandaki etik sorumluluğu da yüceltiyoruz.” dedi. Diyetisyenlik mesleğinin bireylerin yaşam kalitesini artırmakla kalmayıp toplum sağlığının korunmasında ve sürdürülebilir sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasında hayati bir rol üstlendiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Okburan, sözlerine şöyle devam etti: “Günümüzde sağlıklı beslenme yalnızca bireysel bir tercih değil, aynı zamanda küresel bir sağlık stratejisidir. Bu etkinlik aracılığıyla mesleğimizin önemini bir kez daha vurgulamak, genç meslek adaylarına ilham vermek ve daha sağlıklı bir toplum için hep birlikte taşıdığımız sorumluluğu hatırlatmak istiyoruz.”

“Sağlık Alanının Vazgeçilmez Yapı Taşlarından Biri”

Ardından söz alan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, “Sizleri fakültemiz adına selamlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sağlık alanının vazgeçilmez yapı taşlarından biri olan Beslenme ve Diyetetik alanı, bugün burada bir kez daha önemini ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı. Beslenme ve Diyetetik biliminin, sağlığın korunması, hastalıkların tedavisi ve toplumun yaşam kalitesinin artırılmasında kritik bir rol üstlendiğini vurgulayan Prof. Dr. Malkoç, bu anlamlı günde tüm diyetisyenlerin Diyetisyenler Günü’nü kutladığını belirtti. Konuşmasında etkinliğin amacına da değinen Prof. Dr. Malkoç, “Bu panel aracılığıyla değerli meslektaşlarımızın ve sevgili öğrencilerimizin bilgi ve birikimlerini artırmayı, bilimin ışığında güncel gelişmeleri takip etmelerini ve yeni vizyonlar kazanmalarını hedefliyoruz. Değerli zamanlarını ayırarak bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşan tüm konuşmacılarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan panelin başkanlığını DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Yıldız üstlendi. Panelin ilk oturumunda Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hidayet Ağören “Küresel Dinamiklere Uyumda Meslek Örgütlerinin Yenilikçi Yaklaşımları” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Ardından Türkiye Diyetisyenler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hülya Gökmen Özel, “Türkiye’de Diyetisyenlik Mesleği: Merak Ettikleriniz” başlıklı sunumuyla katılımcılara önemli bilgiler aktardı.

İkinci oturumda ise Prof. Dr. Murat Baş, “Sağlıklı Beslenme ve Bağırsak Mikrobiyotasının Longevity Üzerine Etkileri” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Alanında uzman konuşmacıların yer aldığı panelde, sağlıklı beslenme, mesleki gelişim ve güncel bilimsel yaklaşımlar üzerine kapsamlı bilgiler paylaşıldı.