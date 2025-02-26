DAÜ’de “Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi” Sempozyumu Düzenleniyor

DAÜ’DE “DOĞU AKDENİZ’İN STRATEJİK ÖNEMİ” KONUSU ELE ALINACAK

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) iş birliğinde Uluslararası Akademik, Sosyal ve Ekonomik İlişkiler Federasyonu (USKEF) ile Uluslararası Sosyal, Kültürel ve Akademik İlişkiler Derneği (USKAİD) tarafından, “Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi” konulu sempozyum gerçekleştirilecek. Sempozyum, 27 Şubat 2025 Perşembe günü, 09:00 - 10:00 saatleri arasında Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenecek olan katılımcı kayıtları ile başlayacak. Saat 10:00’da gerçekleştirilecek olan açılış konuşmalarının ardından ise düzenlenecek olan oturumlarda sunumlar gerçekleşecek.

Moderatörlüğünü Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Derneği (TÜMBİAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Can Çobanoğlu’nun gerçekleştireceği sempozyumun proje komisyon başkanlığını Türkiye Cumhuriyeti Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova yürütecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Katılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılacağı ve konu ile ilgili konuşma gerçekleştireceği sempozyum açılışında; USKAİD Genel Başkanı Av. Selman Yaray, USKEF Genel Başkanı Öğretim Görevlisi Umut Elbir, KKTC Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ile DAÜ Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe birer konuşma gerçekleştirecek.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenecek olan oturumlarda “Değişen Dünyada Yeni Bilim Paradigması ve Dönüşen Devlet Kavramı”, “Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Birleşik Türk Devletler Topluluğu Açısından Stratejik Analizi ve Geleceği”, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Stratejik Konumu ve Önemi”, “7 Ekim Sonrası Değişen Akdeniz Jeopolitiği”, “Yeni Dönemde ABD’nin Doğu Akdeniz’e Dair Olası Yaklaşımları” gibi konularda sunumlar gerçekleştirilecek.

Sempozyum kapsamında düzenlenecek olan ilk oturum Türkiye Cumhuriyeti Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova moderatörlüğünde düzenlenecek. İlk oturumda Journal Of Global Strategic Management Baş Editörü ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Zehir, Prof. Dr. Soyalp Tamçelik, DAÜ İşletme ve Ekonomi. Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Yorucu sunumlar gerçekleştirecek.

Ardından düzenlenecek olan ikinci oturum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler moderatörlüğünde düzenlenecek. Oturumda, Milli İstihbarat Akademisi’nden Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kudret Özersay ve KKTC Cumhurbaşkanı Eski Özel Temsilcisi Mustafa Ergün Olgun sunumlar gerçekleştirecek.