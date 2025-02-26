  • BIST 9507.99
  • Altın 3412.919
  • Dolar 36.4382
  • Euro 38.2765
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAOrta Doğu'ya barış vadeden, daha önce hiç görülmemiş harita

DAÜ’de “Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi” Sempozyumu Düzenleniyor

» »
27 Şubat 2025’te DAÜ’de gerçekleştirilecek sempozyumda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılacağı oturumlarda bölgenin stratejik önemi masaya yatırılacak
DAÜ’de “Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi” Sempozyumu Düzenleniyor

DAÜ’DE “DOĞU AKDENİZ’İN STRATEJİK ÖNEMİ” KONUSU ELE ALINACAK

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) iş birliğinde Uluslararası Akademik, Sosyal ve Ekonomik İlişkiler Federasyonu (USKEF) ile Uluslararası Sosyal, Kültürel ve Akademik İlişkiler Derneği (USKAİD) tarafından, “Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi” konulu sempozyum gerçekleştirilecek. Sempozyum, 27 Şubat 2025 Perşembe günü, 09:00 - 10:00 saatleri arasında Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenecek olan katılımcı kayıtları ile başlayacak. Saat 10:00’da gerçekleştirilecek olan açılış konuşmalarının ardından ise düzenlenecek olan oturumlarda sunumlar gerçekleşecek.

 

Moderatörlüğünü Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Derneği (TÜMBİAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Can Çobanoğlu’nun gerçekleştireceği sempozyumun proje komisyon başkanlığını Türkiye Cumhuriyeti Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova yürütecek.

 

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Katılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılacağı ve konu ile ilgili konuşma gerçekleştireceği sempozyum açılışında; USKAİD Genel Başkanı Av. Selman Yaray, USKEF Genel Başkanı Öğretim Görevlisi Umut Elbir, KKTC Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ile DAÜ Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe birer konuşma gerçekleştirecek.

 

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenecek olan oturumlarda “Değişen Dünyada Yeni Bilim Paradigması ve Dönüşen Devlet Kavramı”, “Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Birleşik Türk Devletler Topluluğu Açısından Stratejik Analizi ve Geleceği”, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Stratejik Konumu ve Önemi”, “7 Ekim Sonrası Değişen Akdeniz Jeopolitiği”, “Yeni Dönemde ABD’nin Doğu Akdeniz’e Dair Olası Yaklaşımları” gibi konularda sunumlar gerçekleştirilecek.

 

Sempozyum kapsamında düzenlenecek olan ilk oturum Türkiye Cumhuriyeti Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova moderatörlüğünde düzenlenecek. İlk oturumda Journal Of Global Strategic Management Baş Editörü ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Zehir, Prof. Dr. Soyalp Tamçelik, DAÜ İşletme ve Ekonomi. Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Yorucu sunumlar gerçekleştirecek.

 

Ardından düzenlenecek olan ikinci oturum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler moderatörlüğünde düzenlenecek. Oturumda, Milli İstihbarat Akademisi’nden Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kudret Özersay ve KKTC Cumhurbaşkanı Eski Özel Temsilcisi Mustafa Ergün Olgun sunumlar gerçekleştirecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DAÜ Eğitim Fakültesi’nde Öğretmenlere Özel Konferans Dizisi22 Şubat 2025 Cumartesi 09:49
  • DAÜ’de Oryantasyon Günleri: Prof. Dr. Osman M. Karatepe Yeni Öğrencileri Karşıladı22 Şubat 2025 Cumartesi 09:43
  • DAÜ-Marmara Tıp Programı Türkiye ve KKTC’de Bir İlk!21 Şubat 2025 Cuma 10:13
  • DAÜ’de “Suçlama Oyunu” Oynama Lüksümüz Yoktur20 Şubat 2025 Perşembe 14:11
  • DAÜ, KTTB’YE KAYITLI KKTC VATANDAŞI DİŞ HEKİMLERİNE KAPILARINI AÇTI20 Şubat 2025 Perşembe 11:23
  • TÜRK VE DUBAİLİ İŞ İNSANI DR. İDRİS DEMİRHAN’DAN DAÜ’YE ZİYARET20 Şubat 2025 Perşembe 10:42
  • DAÜ ve Koopbank’tan Dijital Dönüşüm Hamlesi!19 Şubat 2025 Çarşamba 11:36
  • DAÜ’lü Öğrencilerden Görme Engelli Çocuklara Lezzet ve Müzik Dolu Gün19 Şubat 2025 Çarşamba 11:13
  • DAÜ ile Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Felsefe Grubu Öğretmenliği Sertifika Programı Protokolü İmzalandı18 Şubat 2025 Salı 15:27
  • DAÜ KENT-AG ve Girne Belediyesi’nden Multidisipliner Mekânsal Planlama Eğitimi!18 Şubat 2025 Salı 14:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti