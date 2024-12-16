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DAÜ’de Dünya Diyabet Günü’ne Özel “Atölyelerde Buluşalım” Etkinliği

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Sağlıklı yaşam temasıyla düzenlenen etkinlikte, uzmanlar eşliğinde atölye çalışmaları yapıldı ve diyabetle mücadelede farkındalık oluşturuldu.
DAÜ’de Dünya Diyabet Günü’ne Özel “Atölyelerde Buluşalım” Etkinliği

DAÜ’DE, SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN "ATÖLYELERDE BULUŞALIM" ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYMER) tarafından düzenlenen "Atölyelerde Buluşalım" etkinliği, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında gerçekleştirildi. Kıbrıs Türk Diyabet Derneği (KTDD) ve Gazimağusa Belediyesi’nin (GMB) katkılarıyla 13 Aralık 2024 Cuma günü düzenlenen etkinlikte sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek için “Sağlıklı Ara Öğün Hazırlama Atölyesi”, diyabet yönetimini güçlendirmek için “Öz Bakım ve Yönetim Atölyesi” ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek için “Egzersiz Atölyesi” alanında uzman öğretim üyelerinin eşliğinde gerçekleştirildi.

 

Söz konusu etkinliğe, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak, DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayrettin Ozan Gülcan ve KTDD Başkanı Uzm. Fzt. Handan Bilgehan Mert katıldı.

 

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Malkoç, Fakülte çatısı altında yer alan SAYMER’in vizyon ve misyonuna değinerek, diyabet hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Dünya Diyabet Günü’nün simgesi olan “Mavi Halka” hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Malkoç, her yıl farklı sloganlarla anılan günün, bu yıl "sağlıklı yaşam" temasıyla öne çıktığını belirtti. Prof. Dr. Malkoç, gerçekleştirilen atölye çalışmalarının da bu tema doğrultusunda hazırlandığını ifade ederek etkinliğe katkı sağlayan başta SAYMER başkanı Doç. Dr. Angın olmak üzere tüm öğretim üyelerine teşekkür etti. Ardından konuşan KTDD Başkanı Uzm. Fzt. Mert, diyabetle mücadelede yapılması gerekenlere dikkat çekerek, diyabet konusunda farkındalık oluşturmanın önemini vurguladı. Bu tür çalışmalara her zaman katkı sağlamaya hazır olduklarını belirten Uzm. Fzt. Mert, etkinliğe ev sahipliği yapan DAÜ ve DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne teşekkürlerini iletti.

 

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay ise gerçekleştirdiği konuşmasında, DAÜ ve öğrencilerinin değerli katkılarıyla şehirdeki hizmet kalitesinin son iki yılda önemli ölçüde geliştiğini vurguladı. Dr. Uluçay, GMB ile DAÜ arasında ortak bir protokolün hayata geçirildiğini ve bu protokol çerçevesinde birçok konuda iş birliği yapıldığını ifade etti. Ayrıca, diyabet hastalarının sayısındaki artışa dikkat çekerek, etkinliğin bu konuda farkındalık yaratma açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

 

 

 

“Üniversite Olarak Topluma Faydalı Etkinlikler Düzenleme ve Bilgilendirme Sorumluluğu Taşıyoruz”

Diyabetin çağımızın önemli hastalıklarından biri olduğunu vurgulayan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, üniversite olarak topluma faydalı etkinlikler düzenleme ve bilgilendirme sorumluluğu taşıdıklarını ifade etti. Gerçekleştirilen etkinlikler ve atölye çalışmalarıyla bu sorumluluğun yerine getirildiğini belirten Prof. Dr. Kılıç, etkinlikte yer alan uzmanların da katkılarıyla diyabetle mücadele konusunda katılımcıların, önemli bilgiler edineceğini aktardı. Diyabetle mücadelede farkındalık oluşturmanın ve diyabetle ilgili daha fazla bilgi edinmenin gerekliliğine dikkat çeken Prof. Dr. Kılıç, gerçekleştirilen etkinliğin herkes için sağlıklı yaşam yolunda atılan bir adım olmasını temenni ederek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

 

Etkinlikte söz alan DAÜ VYK Başkanı Dr. Özcenk ise, diyabetin bireyin kendisini, çevresini ve toplum sağlığını ciddi şekilde etkileyen bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Konuşmasında, dünyada diyabetle ilgili yaşanan gelişmelere değinen Dr. Özcenk, dünya genelinde diyabet hastası sayısının 800 milyona ulaştığını ifade etti. KKTC’de 2022 yılında yapılan bir çalışmada diyabet oranının %36 olarak belirlendiğini belirten Dr. Özcenk, diyabetin genetik bir hastalık olduğunun altını çizerek, hastalığa yakalanmadan önce gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Dr. Özcenk konuşmasını DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen bu etkinliğin son derece faydalı olduğunu belirterek ve emeği geçenlere teşekkür ederek sonlandırdı.

 

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, toplumsal farkındalık yaratmaya yönelik bu tür etkinliklerin devam edeceğini vurgulayarak, başta Kıbrıs Türk Diyabet Derneği ve Gazimağusa Belediyesi olmak üzere tüm katılımcılara ve destekçilere teşekkür ettiğini belirtti. Etkinlik, atölye çalışmalarına katılım gösterenlere katılım belgelerinin takdim edilmesi ile son buldu.

 

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