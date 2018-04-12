  • BIST 110.235
  • Altın 176,241
  • Dolar 4,0954
  • Euro 5,0465
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKıb-Tek Yönetim Kurulu: "Enterkonnekte her iki kesimin de faydasına"

DAÜ’de “eğitimde merak ve ilgi” konuşuldu 

»
“6. Uluslararası Kariyer Haftası” etkinlikleri kapsamında DAÜ Eğitim Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gamze İnan Kaya’yı konuk etti.
DAÜ’de “eğitimde merak ve ilgi” konuşuldu 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü ile DAÜ’den değerli akademisyenler ve uzmanların organizasyonuyla düzenlenen “6. Uluslararası Kariyer Haftası” etkinlikleri kapsamında DAÜ Eğitim Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gamze İnan Kaya’yı konuk etti.

Konuşmasına, dinleyicilere yönelttiği üç ilginç soruyla başlayan ve onları meraklandıran Yrd. Doç. Dr. Gamze İnan Kaya, bilinmeyenler karşısındaki meraklanma halinden bahsederek merakın eğitimdeki yerine değindi. Eğitimde merak ve ilgiye neden ihtiyaç duyulduğundan ve bu konuyla ilgilenen eğitimbilimci ve psikologların (John Dewey, William James ve Daniel Berlyne’nin) görüşlerinden söz eden Yrd. Doç. Dr. Kaya, merakın, ilgi ve öğrenme ile ilişkisinin olduğunu, bir konuda merakları uyandırılan öğrencilerin çabalarının arttığını, engellerle baş etmede ve hedeflere ulaşmada daha istekli ve gayretli olduklarını açıkladı. 

İlgi ve merakla ilgili olarak, zaman ve bireysel farklılık konusuna da dikkat çeken Yrd. Doç. Dr.  Kaya, sorulan bir soru karşısında, farklı zamanlarda ve bireysel farklılıklara göre tüm öğrencilerde aynı düzeyde merak uyandırılamayabileceğini belirtti. Meraklanma konusunda bilişsel ölçütlerden de bahseden Yrd. Doç. Dr. Kaya, yeni durum karşısında kişinin o işin ne kadarını yapabileceğine, ne kadar yararlı ve kullanışlı olup olmadığına baktığına dikkat çekti. Bunun farkına varan kişinin, merak ettiği bilgiye ya da işe ulaşabilmek için daha çok çaba sarf ettiğine değindi. 

Okul dışında meraklı olan öğrencilerin okuldaki konulara olan meraklarının artmadığını ekleyen Yrd. Doç. Dr. Kaya, öğrencilerin meraklarının canlı tutulması gerektiğini açıklayarak, merak uyandırıldığında bu merakın doğru bir şekilde yönetilmesi ve merakın ‘keşfetme’ davranışına dönüştürülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yrd. Doç. Dr. Kaya, okullarda işlenecek konularla ilgili olarak öğrencilerde merak uyandırabilecek şekilde öğrenciye soru sorulması gerektiğini yaşamdan örneklerle açıkladı. Konuşmanın ardından, Yrd. Doç. Dr. Kaya’ya teşekkür plaketi takdim edildi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • DAÜ 24. Liselerarası Matematik Yarışması başlıyor11 Nisan 2018 Çarşamba 18:43
  • Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencileri 29. İstanbul Güzellik ve Bakım Fuarı’na katıldılar11 Nisan 2018 Çarşamba 13:16
  • Dünyaca ünlü matematik dahisi DAÜ’lü öğrenciler ile bir araya geldi10 Nisan 2018 Salı 19:41
  • DAÜ Uluslararasi Nurten Aksugür En İyi Kavram İletişimi Öğrenci Yarışması’nin ödülleri sahiplerini buldu...10 Nisan 2018 Salı 19:41
  • YDÜ Mimarlık Fakültesi ile Veteriner Fakültesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Konferansında Temsil Edildi…10 Nisan 2018 Salı 19:39
  • DAÜ-KAEM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık Çalıştayı tamamlandı...10 Nisan 2018 Salı 19:35
  • DAÜ İletişim Fakültesi Genesis IMC Ajansı kanser hastaları için el ele verdi10 Nisan 2018 Salı 19:34
  • LAÜ’de Kan Bağışı etkinliği düzenlendi10 Nisan 2018 Salı 17:48
  • Feminist Öğretmen İnisiyatifi'nden Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ne eleştiri10 Nisan 2018 Salı 12:13
  • Yakın Mimarlık Dergisi’nin 2. sayısı çıktı09 Nisan 2018 Pazartesi 19:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti