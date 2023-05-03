DAÜ'de ekonomik kriz! Mart ayı Sosyal Sigortaları yatmadı!

DAÜ'de ekonomik kriz göstere göstere geliyor. DAÜ'de bir süredir tartışamlara neden olan ekonomik kriz kendini gösterdi. DAÜ çalışanlarının Mart 2023 ayına ait sosyal sigorta primleri yatırılmadı.

DAÜ VYK KARAR AŞAMASINDA

Yaşananlar sonrasında DAÜ VYK'nın sorunu yaratan Rektör Prof. Aykut Hocanı'nı görevden alması ve seçimin önünü açması bekleniyor.

DAÜ'DE SENDİKALARIN ÇAĞRISI İLE ÇALIŞANLAR İŞ BIRAKABİLİR

Doğu Akdeniz Ünivesitesi'nde Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın döneminde 550 Milyon TL'ye ulaşan bütçe açığı ekonomik krize neden oluyor. DAÜ'de Temmuz/ Ağustos maaşlarının ödenemeyebileceği konuşuluyor.

BORÇLANMA ÇABASI

Edinilen bilgiye göre DAÜ'nün borcu borçla kapatıp yeniden borçlanmaya gitmeye çalıştığı belirtildi.

DAÜ Rektörlüğü'nün öngörülen ekonomik tedbirlerin hiçbirini uygulayamadığı ve bu durumun bütçe açığını dev boyutlara ulaşmasında önemli bir faktör olduğu belirtiliyor.

MAAŞ YOK

Temmuz ayında verilmesi gereken 6 aylık hayat pahalılığının ödenemeyeceği ve Ağustos ayında ise çalışanların maaşlarının ödenmesinin mümkün olmadığı belirtiliyor.