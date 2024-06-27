DAÜ'de Ergün Demirciler Anı Tenis Turnuvası Heyecanı

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen Ergün Demirciler Tenis Anı Turnuvası'nda 10 ülkeden 120 sporcu mücadele etti. Dereceye girenler ödüllerini DAÜ yönetimi ve Demirciler ailesinin elinden aldı.

DAÜ’DE ERGÜN DEMİRCİLER ANISINA TENİS TURNUVASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ergün Demirciler Tenis Anı Turnuvası tamamlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Türkiye Cumhuriyeti, İran, Kırgızistan, Kazakistan, Belarus, Rusya, Ukrayna, Fas ve Nijerya’dan sporcuların yer aldığı söz konusu turnuva +18 Tek Erkekler, +18 Tek Kadınlar, +35 Tek Erkekler, +35 Tek Kadınlar, Çift Erkekler, Çift Kadınlar ve Karışık Çiftler kategorilerinde gerçekleştirildi.

DAÜ Tenis Kortları’nda düzenlenen turnuvada 120 sporcu mücadele etti. Maçlar sonucuna göre; +18 Tek Erkekler kategorisinde Atakan Özen birinci, Kasra Muhammedzade ikinci, Aber Esat üçüncü, Bahtiyar Satış dördüncü geldi. +18 Tek Kadınlar kategorisinde Ela Sıcakyüz birinci, Yasmin Kamkar ikinci, Zahra Mofidi üçüncü ve Julia Siarko dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

+35 Tek Erkekler kategorisinde Mehmet Çağansel birinci, Hüseyin Kayalılar ikinci, Ali Argana üçüncü ve Aydın Kayol dördüncü gelirken, +35 Tek Kadınlar kategorisinde Betül Güler birinci, Emel Demirtaş ikinci, Meryem Mahdadi üçüncü ve Katya Sinkarova dördüncü geldi.

Çift Erkekler kategorisinde Arif – Mehdi birinci, Aydın – Erhan ikinci, Ali – Aber üçüncü, Kasra – Ferhat dördüncü olurken, Çift Kadınlar kategorisinde Meryem – Mayra birinci, Açelya – Yasmin ikinci, Anya – Kayta üçüncü ve Ergül – Nilüfer dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Karışık çiftler kategorisinde ise Aydın – Mania birinci, Atakan – Zahra ikinci, Vitaliy-Meryem üçüncü ve Betül – Marifi dördüncü geldi. Turnuva sonunda En Küçük Sporcu ödülünün sahibi Maniya Bagheri olurken, En Çok Gelişim Gösteren Sporcu ödülü Aber Esat’ın, En Küçük Seyirci ödülünün sahibi de Atlantis Demirciler oldu.

Turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Spor İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Aydın Kayol ile Spor İşleri Müdürlüğü personeli ve Demirciler aile üyeleri tarafından takdim edildi