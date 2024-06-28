DAÜ'de eylemler kapıda... Okul harçlarını protesto edecekler...
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) öğrencileri, son dönemde artan ekonomik zorluklar ve okul harçlarındaki fahiş artışlar nedeniyle büyük bir endişe içinde
Öğrenciler seslerini duyurmak için 2 kez eylem yaptı ama değişen bişey olmadı.
DAÜ'de KAYIT DÖNEMİ EYLEMLER OLACAK
Gazetemizin edindiği bilgiye göre Rektörlüğün gerekli tedbiri almaması durumunda öğrenciler yeni eylemler yapma hazırlığında oldukları öğrenildi.
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