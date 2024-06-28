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DAÜ'de eylemler kapıda... Okul harçlarını protesto edecekler...

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DAÜ'de eylemler kapıda... Okul harçlarını protesto edecekler...
DAÜ'de eylemler kapıda... Okul harçlarını protesto edecekler...

DAÜ'de eylemler kapıda... Okul harçlarını protesto edecekler...

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) öğrencileri, son dönemde artan ekonomik zorluklar ve okul harçlarındaki fahiş artışlar nedeniyle büyük bir endişe içinde

Öğrenciler seslerini duyurmak için 2 kez eylem yaptı ama değişen bişey olmadı.

 

DAÜ'de KAYIT DÖNEMİ EYLEMLER OLACAK

Gazetemizin edindiği bilgiye göre Rektörlüğün gerekli tedbiri almaması durumunda öğrenciler yeni eylemler yapma hazırlığında oldukları öğrenildi.

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