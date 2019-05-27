DAÜ’de ‘Farklı Boyutlarıyla Çocuk Hakları’ konuşuldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Hukuk Kulübü ve Çocuk Hakları Kulubü iş birliğinde “Farklı Boyutlarıyla Çocuk Hakları” konulu panel gerçekleştirildi. Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilen söz konusu etkinliğe DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Av. Boysan Boyra da konuşmacı olarak katıldı.

Katılımın yoğun olduğu etkinlik açılışında konuşan DAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Gürkanlar çocuklardan söz edildiğinde bizim canımız, değerli varlıklarımız ve geleceğimiz diye bahsedildiğini belirterek, çocuklarımıza hak ettiği değerin verilip verilmediğinin sorgulanması gerektiğini aktardı. Çocuklardan bahsedilirken öncelikle onların birer insan olduğunun ve henüz gelişimlerini tamamlamadıklarının unutulmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Gürkanlar, çocuklara hangi imkanların ve yasal hakların sunulması gerektiği konusunda görüş bildirdi. Çocukların sağlıklı gelişiminin sağlanmasının sadece anne babanın görevi olmadığına değinen Prof. Dr. Gürkanlar, devlete de büyük görev düştüğünü dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Turhan moderatörlüğünde Hacettepe Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Derman “Çocuk Gelişim Basamakları”, DAÜ VYK Başkanı Av. Boysan Boyra “KKTC’de Çocuk Adalet Sistemi”, Hakim Gökten Koçoğlu “T.C. Yargısında Çocuğa Bakış” konularında sunumlar gerçekleştirdi.

İkinci oturum saat 14:30’da gerçekleştirilen sunumlar ile devam etti. Söz konusu oturumda Emekli Hakim Özcan Güven “Çocuklara Özgü İnfaz Hukuku”, Av. Şahin Antakyalıoğlu “Türkiye’de Çocuk Koruma Sistemi” ve Sosyal Hizmet Uzmanı Zeynep Mutlu “Çocuk ve Sosyal Hizmet” konularında sunumlar gerçekleştirdi.