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DAÜ'de “Finans Günü” Etkinliğiyle Öğrenciler Yatırım Yarıştı

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Yatırım stratejileri, davranışsal finans yarışmaları ve sertifika törenleriyle dolu etkinlikte öğrenciler performanslarıyla göz doldurdu
DAÜ'de “Finans Günü” Etkinliğiyle Öğrenciler Yatırım Yarıştı

DAÜ İŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ'NDE "FİNANS GÜNÜ" ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü tarafından “Finans Günü” temalı etkinlik gerçekleştirildi. İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nde düzenlenen etkinlik, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim’in açılış konuşmasıyla başladı.

 

Söz konusu etkinlik kapsamında öğrenciler arasında davranışsal finans temalı müzakere yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada üstün performans sergileyerek birinci olan takıma, DAÜ KOOP MAR sponsorluğunda alışveriş çeki hediye edildi. Program kapsamında ayrıca, "Yatırımlar" dersi çerçevesinde düzenlenen yatırım yarışmasında en yüksek performansı gösteren öğrenciler yatırım stratejilerini jüriye sundular. Jüri değerlendirmesi sonucunda en başarılı yatırımcı ödüllendirildi.

 

Etkinlikte, Bankacılık ve Finans Bölümü’nün dönem boyunca gerçekleştirdiği faaliyetlerin tanıtımı da yapıldı. Ayrıca DAÜ Finansal Düzenleme ve Risk Yönetimi Merkezi tarafından organize edilen etkinlikler hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencileri tarafından duygu analizi (sentiment analysis) ve Merkez Bankası Dijital Paraları (CBDC'ler) konularında sunumlar yapıldı.

 

Şeref ve Yüksek Şeref Belgeleri ile CFA Katılım Belgeleri Takdim Edildi

“Finans Günü” etkinliği çerçevesinde, 2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde üstün başarı göstererek şeref ve yüksek şeref belgesi almaya hak kazanan öğrencilere sertifikaları takdim edildi. Ayrıca, CFA (Chartered Financial Analyst) programına katılım sağlayan öğrencilere katılım belgeleri verildi.

 

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile sona ererken, DAÜ Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nigâr Taşpınar etkinlik sonunda yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizin elde ettiği başarılarla gurur duyuyoruz. Bu tür etkinliklerle onların kişisel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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