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DAÜ’de fotoğraf Sergisi

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Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğüne bağlı Fotoğrafçılık Kulübü Karma Fotoğraf Sergisi düzenliyor. 
DAÜ’de fotoğraf Sergisi

14 Mayıs 10:30’da CL Binası Sergi alanında açılacak olan sergi 18 Mayıs’a kadar sanat severlerle buluşacak.
Fotoğrafçılık kulübünün 50 aktif üyesinin 40 eserinden oluşan sergi Kuzey Kıbrıs’ın değişik bölgelerini ve insan-hayvan portleri siyah-beyaz ve ileri düzey fotoğraf tekniklerinden özel seçki karma fotoğraflardan oluşuyor.
Fotoğrafçılık kulübü eğitmeni Mert Yusuf Özlük’ten aldığımız bilgiye göre;

“Fotoğrafçılık Kulübü 7 yönetim kurulu üyesi ve 50 aktif üye ile birlikte yıl boyunca temel fotoğrafçılık eğitimlerini tamamlayarak teoride aldıkları bilgileri çekim gezilerinde uygulama eğitimleriyle pekiştirerek birbirinden başarılı fotoğraflar karelediler. Tüm yıl boyunca çalışmalarından özel seçki yaparak sergilenmeye değer görülen fotoğraflarından karma fotoğraf sergisi hazırladık. Tüm sanat severler davetlidir.” 
Açılış ve Koktely: 14 Mayıs 10:30  – 18 Mayıs 
Yer: CL Binası Sergi Alanı

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