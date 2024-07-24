  • BIST 11089.43
  • Altın 2548.274
  • Dolar 32.8607
  • Euro 35.6375
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKan stoklarında eksiklik: Acil kan bağışı çağrısı!

DAÜ’de Fzt. Ebru Albayrak semineri gerçekleştirildi

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Fizyoterapist Ebru Albayrak, 12. Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında "Duyu’lmak İstiyorum Kitabının Yazarından Bir Kariyer Hikayesi" adlı seminer verdi.
DAÜ’de Fzt. Ebru Albayrak semineri gerçekleştirildi

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Şampiyon Melekler Amfisi’nde yapılan etkinliğe Fzt. Albayrak, çevrim içi bağlantı ile katıldı. Fzt. Albayrak’ın meslek yaşamı ve başarılarının ele alındığı seminere, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri ve akademisyenleri yoğun ilgi gösterdi.

Başarılı bir fizyoterapist, duyu bütünleme terapisti, yazar ve eğitmen olan Fzt. Albayrak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans eğitimini tamamladıktan sonra Duyu Bütünleme alanında birçok çalışmaya imza attı. Duyu bütünleme alanında yazılmış ilk Türkçe kitaplardan olan “Duyu’lmak İstiyorum”, “Duyusal Beyin 1; Temel Duyu Bütünleme Aktiviteleri”, “Duyusal Beyin 2; Duygusal Farkındalığı ve Dayanıklılığı Geliştirme Aktiviteleri” ve “Duyusal Beyin 3;  Algısal ve Davranışsal Becerileri Geliştirme Aktiviteleri” kitaplarının yazarı olan Ebru Albayrak lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde, Duyu Bütünleme Terapisi (‘Ayres Sensory Integration Therapy’) eğitimini ise, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) “University of Southern California”da tamamlamış, tüm dünyada duyu bütünleme terapisi uygulayabilmek için gereken “Ayres Sensory Integration” akreditasyonuna hak kazanmış Türkiye’deki ilk uzmandır.

Fzt. Albayrak, 20 yılı bulan meslek hayatında edindiği bilgi ve tecrübeler yanında, İngiltere, Avusturya, Güney Afrika, Ürdün gibi farklı ülkelerle yaptığı ortak çalışmaları ile elde ettiği deneyimleri etkinlikte yer alan katılımcılarla paylaştı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe’den 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Mesajı19 Temmuz 2024 Cuma 13:21
  • DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’tan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Mesajı19 Temmuz 2024 Cuma 13:14
  • DAÜ'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Fotoğraf Sergisi Düzenleniyor18 Temmuz 2024 Perşembe 20:47
  • DAÜ Rektörü Hasan Kılıç, Ankara'da temaslarda bulundu!18 Temmuz 2024 Perşembe 13:53
  • DAÜ, Erken Kayıt İndirim Süresini Yoğun Talep Üzerine Uzattı18 Temmuz 2024 Perşembe 10:37
  • DAÜ ve 7Cbasalia Global AG Arasında Önemli İş Birliği: İklim Değişikliği, Çevre ve Enerji Alanlarında Büyük Adım18 Temmuz 2024 Perşembe 10:33
  • DAÜ, erken kayıtta indirim süresini 15 Ağustos'a kadar uzattı!17 Temmuz 2024 Çarşamba 12:56
  • KTÖS: “Eğitim için ayrılan arazinin kumar turizmi ile anılması da başka bir ahlaki meseledir”16 Temmuz 2024 Salı 08:22
  • DAÜ Yayınevi'nden Gazimağusa'ya Anlamlı Bağış15 Temmuz 2024 Pazartesi 15:27
  • DAÜ Psikoloji bölümü 2029 yılına kadar akredite edildi!09 Temmuz 2024 Salı 15:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti