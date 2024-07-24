DAÜ’de Fzt. Ebru Albayrak semineri gerçekleştirildi

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Şampiyon Melekler Amfisi’nde yapılan etkinliğe Fzt. Albayrak, çevrim içi bağlantı ile katıldı. Fzt. Albayrak’ın meslek yaşamı ve başarılarının ele alındığı seminere, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri ve akademisyenleri yoğun ilgi gösterdi.

Başarılı bir fizyoterapist, duyu bütünleme terapisti, yazar ve eğitmen olan Fzt. Albayrak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans eğitimini tamamladıktan sonra Duyu Bütünleme alanında birçok çalışmaya imza attı. Duyu bütünleme alanında yazılmış ilk Türkçe kitaplardan olan “Duyu’lmak İstiyorum”, “Duyusal Beyin 1; Temel Duyu Bütünleme Aktiviteleri”, “Duyusal Beyin 2; Duygusal Farkındalığı ve Dayanıklılığı Geliştirme Aktiviteleri” ve “Duyusal Beyin 3; Algısal ve Davranışsal Becerileri Geliştirme Aktiviteleri” kitaplarının yazarı olan Ebru Albayrak lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde, Duyu Bütünleme Terapisi (‘Ayres Sensory Integration Therapy’) eğitimini ise, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) “University of Southern California”da tamamlamış, tüm dünyada duyu bütünleme terapisi uygulayabilmek için gereken “Ayres Sensory Integration” akreditasyonuna hak kazanmış Türkiye’deki ilk uzmandır.

Fzt. Albayrak, 20 yılı bulan meslek hayatında edindiği bilgi ve tecrübeler yanında, İngiltere, Avusturya, Güney Afrika, Ürdün gibi farklı ülkelerle yaptığı ortak çalışmaları ile elde ettiği deneyimleri etkinlikte yer alan katılımcılarla paylaştı.