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DAÜ’de “Gezegen Geçidi” Heyecanı!

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DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü ve Astronomi Kulübü iş birliğiyle düzenlenen gözlem etkinliğinde, 175 yılda bir gerçekleşen “Gezegen Geçidi” teleskoplarla incelendi. Etkinlik, gökyüzü meraklılarından büyük ilgi gördü.
DAÜ’de “Gezegen Geçidi” Heyecanı!

DAÜ’DE "GEZEGEN GEÇİDİ" GÖZLEM ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Astronomi ve Uzay Bilimleri Kulübü iş birliğiyle bir gözlem etkinliği düzenledi. SCI 111 [Exploration of Universe (Evrenin Keşfi)] dersi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, 2025 yılının en etkileyici gökyüzü olaylarından biri olan "Gezegen Geçidi" 25 Ocak 2025 tarihinde gözlemlendi. Gözlem, gezegenlerin batı ufkunda en iyi göründüğü 19.00-20.00 saatleri arasında yapıldı.

 

Yaklaşık 200 öğrenci ve uzaya meraklı vatandaşların katıldığı etkinlikte, DAÜ Fizik Bölümü envanterinde bulunan teleskoplar kullanılarak gezegenlerin eşsiz dizilimi gözlemlendi. DAÜ teleskopları ile Mars, Uranüs, Jüpiter ve Satürn ülkemizden hizalanmış bir şekilde görülürken, özellikle konumu ve havanın batı yöndeki açıklığı nedeniyle Jüpiter ve uydularını net bir şekilde görmek o gece orada olan herkesi büyüledi. Katılımcılar, 175 yılda bir gerçekleşen bu nadir astronomik olayı deneyimleme fırsatı bulurken, etkinlik hem büyüleyici atmosferiyle hem de sağladığı bilimsel bilgilerle büyük beğeni topladı.

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