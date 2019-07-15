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DAÜ’de güvenlik işçileri örgütlendi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde, Çelebioğlu Güvenlik’te çalışan ve üniversitenin güvenliğini sağlamaktan sorumlu çalışanlar DAÜ-BİRSEN'de örgütlendi.
DAÜ’de güvenlik işçileri örgütlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde, Çelebioğlu Güvenlik’te çalışan ve üniversitenin güvenliğini sağlamaktan sorumlu çalışanlar DAÜ-BİRSEN'de örgütlendi.

DAÜ-BİR-SEN: “Üniversitemizin her türlü güvenliğini sağlayan arkadaşlarımız ile mücadeleye devam...”

DAÜ-BİR-SEN’in, örgütlenen güvenlik işçileriyle ilgili olarak yaptığı sosyal medya paylaşımında, İşçi sınıfının ekonomik ve demokratik hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için sendikalıyız” İfadeleri kullanıldı.

Örgütlü mücadelemiz artarak devam edeceği belirtilen açıklamada “DAÜ BİR-SEN her zaman işçinin yanında yer almıştır ve bundan sonra da almaya devam edecektir. Üniversitemizin her türlü güvenliğini sağlayan arkadaşlarımız ile mücadeleye devam...” denildi.

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