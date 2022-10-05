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DAÜ'de Hedef VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk!

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DAÜ'de Hedef VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk! DAÜ'de Hedef VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk! DAÜ'de bir grubun VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk'in görevden alınması için harekete geçtiği öğrenildi.
DAÜ'de Hedef VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk!

DAÜ'de Hedef VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk!  DAÜ'de bir grubun VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk'in görevden alınması için harekete geçtiği öğrenildi.

 

DETAY ÖZEL HABER

 

Dr. Erdal Özcenk'in GMB Başkan adayı olmak istemesi DAÜ'yü karıştırdı.

UBP içerisinde bir grubun  Dr. Erdal Özcenk'in VYK başkanlığında başarılı olmadığını öne sürerek görevden alınması için çalışma başlattıkları belirtiliyor.

Son dönemde ortaya çıkan YÖDAK'daki çalkantılar ve DAÜ'nün isminin bu çalkantılar ile  birlikte anılması da büyük rahatsızlık yaratmış durumda.

Özcenk'in bir süre önce çıkılan DAÜ'nün çıktığı münhalleri de sonuçlandıramaması da UBP içerisinde sorun olmuş durumda.

Bilindiği üzere  UBP'de GMB başkan adaylığı için açılan münhale 2 kişi müracaat etmişti. Diğer yandan mevcut Belediye  Başkanı İsmail Arter'in Maraş açılımını öne sürerek yeniden UBP,DP ve YDP'nin ortak adayı olması yönünde bazı grupların da çalışmalar yaptıkları öğrenildi.

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