DAÜ'de Hedef VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk! DAÜ'de Hedef VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk! DAÜ'de bir grubun VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk'in görevden alınması için harekete geçtiği öğrenildi.

DAÜ'de Hedef VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk! DAÜ'de bir grubun VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk'in görevden alınması için harekete geçtiği öğrenildi.

DETAY ÖZEL HABER

Dr. Erdal Özcenk'in GMB Başkan adayı olmak istemesi DAÜ'yü karıştırdı.

UBP içerisinde bir grubun Dr. Erdal Özcenk'in VYK başkanlığında başarılı olmadığını öne sürerek görevden alınması için çalışma başlattıkları belirtiliyor.

Son dönemde ortaya çıkan YÖDAK'daki çalkantılar ve DAÜ'nün isminin bu çalkantılar ile birlikte anılması da büyük rahatsızlık yaratmış durumda.

Özcenk'in bir süre önce çıkılan DAÜ'nün çıktığı münhalleri de sonuçlandıramaması da UBP içerisinde sorun olmuş durumda.

Bilindiği üzere UBP'de GMB başkan adaylığı için açılan münhale 2 kişi müracaat etmişti. Diğer yandan mevcut Belediye Başkanı İsmail Arter'in Maraş açılımını öne sürerek yeniden UBP,DP ve YDP'nin ortak adayı olması yönünde bazı grupların da çalışmalar yaptıkları öğrenildi.