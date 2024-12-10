  • BIST 10234.16
  • Altın 2989.47
  • Dolar 34.8435
  • Euro 36.823
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

DAÜ’de Hıfzı Topuz Anısına Özel Panel Düzenlendi

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi, iletişim alanının duayen ismi Dr. Hıfzı Topuz’u anmak için düzenlenen panelde Kıbrıs Türk medyasının uluslararası alandaki sorunlarını ele aldı
DAÜ’de Hıfzı Topuz Anısına Özel Panel Düzenlendi

DAÜ’DE HIFZI TOPUZ ÖZEL PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi’nde “4. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu” kapsamında Dr. Hıfzı Topuz anısına özel panel gerçekleştirildi. İletişim ve gazetecilik alanının önemli isimlerinden olan ve geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Dr. Hıfzı Topuz, aynı zamanda bu sempozyumun paydaşlarından olan İletişim Araştırmaları Derneği'nin de (İLAD) kurucusuydu. Moderatörlüğünü İLAD Genel Sekreteri Füsun Özbilgen’in yaptığı panelde konuşmacı olarak Gazeteci Ali Baturay, Yenidüzen Köşe Yazarı Cenk Mutluyakalı, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Ayça Demet Atay ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özejder yer aldı. Panelde “Uluslararası İletişim Düzeni ve Kıbrıs Türk Medyası” tartışıldı.

 

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy iletişim alanının önemli isimlerinden olan Dr. Hıfzı Topuz için böylesi anlamlı bir panele ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, panele katkı koyan gazeteci ve akademisyenlere teşekkür etti. Dr. Hıfzı Topuz’un iletişim tarihindeki uluslararası önemine değinilen panelde, Paris’te UNESCO Genel Merkezi’nde Özgür Haber Dolaşımı şefi olarak iletişim tarihi açısından büyük önem taşıyan, MacBride Komisyonu’nun kuruluşunda ve Yeni Dünya Enformasyon ve İletişim Düzeni (NWICO) raporunun ortaya çıkışındaki etkisinden de bahsedildi.

 

Medya Yapılanmasındaki Zorluklara Dikkat Çekildi

Kıbrıs Türk medyasının uluslararası alandaki politik ve ekonomik zorluklarına değinilen panelde yapısal sorunlara dikkat çekildi. Gazeteci Ali Baturay Kıbrıs Türk basının dünya haberlerine ilgi göstermediğini belirterek, Kıbrıs Türk medyasının son yıllarda Türkiye medya sistemine benzemeye başladığını kaydetti.

 

Uluslararası alandaki büyük ajanslara halihazırda ekonomik gerekçelerden ötürü üye olmanın zorluklarından bahseden Cenk Mutluyakalı ise, Kıbrıs sorununun da siyasi ve coğrafi anlamda bu zorluğa etken olduğunu belirtti. Mutluyakalı, bu kapsamda uluslararası alandaki haber akışı ile ilgili veya yurt dışında haber üretirken, diğer gazetecilerin faydalandıkları olanaklara ulaşmakta zorluk yaşadıklarını da ifade etti. Kıbrıs Türk medyasının kendi içerisinde özel haber ajanslarının eksikliğini çektiğine de değinen Mutluyakalı, bu durumun da yapısal sorunlar içerisinde yer aldığını belirtti.

 

Dr. Fehmi Gürdallı ise yaptığı konuşmasında uluslararası iletişim düzeninde Kıbrıs Türk medyasının yaşadığı güçlüklere ve bu güçlüklere rağmen etik ve toplumsal duyarlılıkla gazetecilik faaliyetlerinin sürdürülmesinin önemine değindi. Dr. Gürdallı da konuşmasında uluslararası ajanslara üyeliklerin önemli olduğunun altını çizerek, bu kapsamdaki ekonomik zorlukları dile getirdi. Gürdallı ayrıca, yeni mezun gençlerin teknolojinin içine doğmuş olmalarına rağmen haberlere olan ilgisizliklerine de değindi.

“Hıfzı Topuz ile İletişim Üzerine”

Doç. Dr. Ayça Demet Atay yaptığı konuşmasında, Dr. Topuz’un uluslararası gazetecilik örgütleri arasında mesleksel iş birliği, basın ahlakı, gazetecilik eğitimi ve gazetecilerin korunması projelerindeki duayen çalışmalarından bahsetti. Atay ayrıca, Dr. Topuz’un iletişim alanında temel kaynak niteliğindeki akademik çalışmalarına değinerek, yapmış oldukları “Hıfzı Topuz ile İletişim Üzerine” belgeselleri ile Dr. Topuz’un çalışmalarını kayda geçirmiş olmanın önemine değindi.

 

Panelde söz alan bir diğer konuşmacı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özejder ise, Dr. Topuz’un Afrika ülkelerinde, Hindistan’da ve Filipinler’de gazetecilik eğitim seminerleri düzenleyerek uluslararası alanda yaptığı çalışmalardan bahsetti. Yrd. Doç. Dr. Özejder, kendisinin aynı zamanda Dr. Topuz’un öğrencisi olduğunu da ifade ederek, Topuz’un Afrika’da yerel basının güçlendirilmesine yönelik projeler yönettiğini belirtip, gazetecilik etiğine yaptığı katkıların büyük önemine değindi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ VE ANKARA TEKNOKENT ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI04 Aralık 2024 Çarşamba 15:04
  • DAÜ’DE “KKTC’DE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI” PANELİ DÜZENLENDİ04 Aralık 2024 Çarşamba 15:03
  • DAÜ'DE “BASKETBALL CUP OF NATIONS 2024” COŞKUSU BAŞLADI04 Aralık 2024 Çarşamba 12:12
  • DAÜ ile KKTC Kişisel Verileri Koruma Kurulu Arasında İş Birliği Protokolü03 Aralık 2024 Salı 13:43
  • DAÜ'DE "ÜNİVERSİTELİ GÖZÜNDEN KIBRIS'TA ÇOCUK HAKLARI ÇALIŞTAYI" DÜZENLENDİ03 Aralık 2024 Salı 10:32
  • DAÜ VYK üyeliklerine Yuca ve Karabacak atandı01 Kasım 2024 Cuma 11:21
  • DAÜ’de kan bağışı etkinliği: 120 ünite kan toplandı23 Ekim 2024 Çarşamba 15:12
  • Hoşkara'dan uyarı... "DAÜ'de Protokolün %90'ı Yapılmadı!"21 Ekim 2024 Pazartesi 12:35
  • DAÜ heyetini kabul eden Tatar, Teknofest’te birinci gelen DAÜ ASHINA takımını kutladı: “Gurur duydum”03 Ekim 2024 Perşembe 17:52
  • DAÜ-SEN, DAÜ Genel Sekreteri kadrosuna vekaleten atama yapılmasını eleştirdi03 Ekim 2024 Perşembe 11:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti