DAÜ’de Hıfzı Topuz Anısına Özel Panel Düzenlendi

DAÜ’DE HIFZI TOPUZ ÖZEL PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi’nde “4. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu” kapsamında Dr. Hıfzı Topuz anısına özel panel gerçekleştirildi. İletişim ve gazetecilik alanının önemli isimlerinden olan ve geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Dr. Hıfzı Topuz, aynı zamanda bu sempozyumun paydaşlarından olan İletişim Araştırmaları Derneği'nin de (İLAD) kurucusuydu. Moderatörlüğünü İLAD Genel Sekreteri Füsun Özbilgen’in yaptığı panelde konuşmacı olarak Gazeteci Ali Baturay, Yenidüzen Köşe Yazarı Cenk Mutluyakalı, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Ayça Demet Atay ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özejder yer aldı. Panelde “Uluslararası İletişim Düzeni ve Kıbrıs Türk Medyası” tartışıldı.

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy iletişim alanının önemli isimlerinden olan Dr. Hıfzı Topuz için böylesi anlamlı bir panele ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, panele katkı koyan gazeteci ve akademisyenlere teşekkür etti. Dr. Hıfzı Topuz’un iletişim tarihindeki uluslararası önemine değinilen panelde, Paris’te UNESCO Genel Merkezi’nde Özgür Haber Dolaşımı şefi olarak iletişim tarihi açısından büyük önem taşıyan, MacBride Komisyonu’nun kuruluşunda ve Yeni Dünya Enformasyon ve İletişim Düzeni (NWICO) raporunun ortaya çıkışındaki etkisinden de bahsedildi.

Medya Yapılanmasındaki Zorluklara Dikkat Çekildi

Kıbrıs Türk medyasının uluslararası alandaki politik ve ekonomik zorluklarına değinilen panelde yapısal sorunlara dikkat çekildi. Gazeteci Ali Baturay Kıbrıs Türk basının dünya haberlerine ilgi göstermediğini belirterek, Kıbrıs Türk medyasının son yıllarda Türkiye medya sistemine benzemeye başladığını kaydetti.

Uluslararası alandaki büyük ajanslara halihazırda ekonomik gerekçelerden ötürü üye olmanın zorluklarından bahseden Cenk Mutluyakalı ise, Kıbrıs sorununun da siyasi ve coğrafi anlamda bu zorluğa etken olduğunu belirtti. Mutluyakalı, bu kapsamda uluslararası alandaki haber akışı ile ilgili veya yurt dışında haber üretirken, diğer gazetecilerin faydalandıkları olanaklara ulaşmakta zorluk yaşadıklarını da ifade etti. Kıbrıs Türk medyasının kendi içerisinde özel haber ajanslarının eksikliğini çektiğine de değinen Mutluyakalı, bu durumun da yapısal sorunlar içerisinde yer aldığını belirtti.

Dr. Fehmi Gürdallı ise yaptığı konuşmasında uluslararası iletişim düzeninde Kıbrıs Türk medyasının yaşadığı güçlüklere ve bu güçlüklere rağmen etik ve toplumsal duyarlılıkla gazetecilik faaliyetlerinin sürdürülmesinin önemine değindi. Dr. Gürdallı da konuşmasında uluslararası ajanslara üyeliklerin önemli olduğunun altını çizerek, bu kapsamdaki ekonomik zorlukları dile getirdi. Gürdallı ayrıca, yeni mezun gençlerin teknolojinin içine doğmuş olmalarına rağmen haberlere olan ilgisizliklerine de değindi.

“Hıfzı Topuz ile İletişim Üzerine”

Doç. Dr. Ayça Demet Atay yaptığı konuşmasında, Dr. Topuz’un uluslararası gazetecilik örgütleri arasında mesleksel iş birliği, basın ahlakı, gazetecilik eğitimi ve gazetecilerin korunması projelerindeki duayen çalışmalarından bahsetti. Atay ayrıca, Dr. Topuz’un iletişim alanında temel kaynak niteliğindeki akademik çalışmalarına değinerek, yapmış oldukları “Hıfzı Topuz ile İletişim Üzerine” belgeselleri ile Dr. Topuz’un çalışmalarını kayda geçirmiş olmanın önemine değindi.

Panelde söz alan bir diğer konuşmacı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özejder ise, Dr. Topuz’un Afrika ülkelerinde, Hindistan’da ve Filipinler’de gazetecilik eğitim seminerleri düzenleyerek uluslararası alanda yaptığı çalışmalardan bahsetti. Yrd. Doç. Dr. Özejder, kendisinin aynı zamanda Dr. Topuz’un öğrencisi olduğunu da ifade ederek, Topuz’un Afrika’da yerel basının güçlendirilmesine yönelik projeler yönettiğini belirtip, gazetecilik etiğine yaptığı katkıların büyük önemine değindi.