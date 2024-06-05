DAÜ'de Huzur kalmadı! Öğrencilerden sonra Veliler de eylem yapma hazırlığında!

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim ücretlerine yapılan zam, öğrenci ve veliler arasında endişe ve memnuniyetsizlik yarattı. Üniversite yönetiminin aldığı kararla birlikte, öğrencilerin karşılaştığı ekonomik zorluklar daha da artmış görünüyor.

Özellikle ekonomik sıkıntılar yaşayan öğrenciler ve aileleri, artan ücretlerle başa çıkmakta güçlük çekiyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Birliği, de zam kararına karşı çıkıyor ve üniversite yönetiminden daha adil bir fiyat politikası izlenmesini talep ediyor. Zamlara tepki gösteren öğrenciler geçtiğimiz gün Rektörlük binası önüne tabut bırakarak eylem yaptı. Yapılan açıklamada ise, “Ercan’da başlayıp mezuniyete kadar bizleri yürüyen banknot ve ucuz emek gücü olarak gören bu sermaye düzenine karşı eylemlerimiz ısrarla devam edecek” ifadeleri kullanıldı.

Mağusalı bir grup öğrenci velisinin de sosyal medya üzerinden eylem yapmak için örgütlendiği ve bir devlet Üniversitesi olan DAÜ'nün yapmış olduğu %150 oranındaki zammın kabul edilebilir olmadığı belirtiliyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi yetkilileri ise eğitim kalitesini artırmak ve akademik imkanları genişletmek için bu zammın yapıldığını belirtiyor. Eğitim ücretlerine yapılan zam kararıyla ilgili olarak öğrenci ve velilerin tepkileri devam ederken, konunun önümüzdeki günlerde daha fazla tartışılması bekleniyor.