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DAÜ'de huzur yok! Bu kez tabutlu eylem! Öğrenciler yapılan fahiş zamlara isyan etti!

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DAÜ'de huzur yok! Bu kez tabutlu eylem! Öğrenciler yapılan fahiş zamlara isyan etti!
DAÜ'de huzur yok! Bu kez tabutlu eylem! Öğrenciler yapılan fahiş zamlara isyan etti!

DAÜ Öğrencileri: Unutmuyoruz, buradayız ve vazgeçmiyoruz

DAÜ Öğrenci Birliği protesto eylemleriyle ilgili yaptıkları açıklamada, üniversite yönetimini sert bir dille eleştirerek, “Öğrenci görür görmez elleri ovuşturan, Ercan’dan başlayıp taa ki mezun olacağımız güne kadar bizleri yürüyen banknot ve ucuz emek gücü olarak gören bu sömürü düzenine karşı yine ve ısrarla buradayız!” ifadelerini kullandılar.

Gerçekleştirilen bir önceki eylemde Rektörlük yetkililerinin kendilerine zamlar konusunda herkese açık yeniden bir değerlendirme ve soru-cevap toplantısı düzenleyecekleri sözü verdiğini fakat bu sözlerin öğrencileri oylamaya yönelik olduğunun ortaya çıktığını belirten öğrenciler, yönetimin bu stratejisinin ‘Nasıl olsa gidecekler, seneye unuturlar’ minvalinde olduğunu vurgulayarak “unutmuyoruz, buradayız ve vazgeçmiyoruz” cevabını verdiler.

“Bıraktığımız tabut, eğitim hakkımızın ölümünün göstergesidir”

Rektörlük binasına bırakılan tabut ile ilgili de açıklamada bulunan DAÜ Öğrencileri, bırakılan tabutun eğitim hakkının ölümünün göstergesi olduğunu belirtti.

“%150 zam artışını çok normal, sıradan bir şeymiş gibi anlatan rektörlüğe karşın, herkese soruyoruz, Yoksa rektörlük ve hükümet yüksek öğrenim hakkının sadece zenginlere mahsus olduğunu mu düşünüyor?” sorusunu yönelten DAÜ’lü öğrenciler, okul yemekhanelerinin dışarıdaki restoranlardan daha pahalı olmasını da eleştirdi.

Susmanın da bir eylem biçimi olduğunu kaydeden öğrenciler, “Eğitim hakkımızı gasp edenlere, geleceğimizi karanlığa mahkum edenlere, bizleri doymaksızın sömürmek isteyenlere karşı bizler de durmaksızın mücadele edeceğiz. Ne hükümet, ne rektörlük ne de özel sektör öğrenciler size boyun eğmeyecek. Yaşasın öğrenci dayanışması!” ifadeleriyle eylemlerine devam edecekleri mesajı verdiler.

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