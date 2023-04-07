DAÜ'de huzursuluk büyüyor! Maaş kesintileri gündemi iş barışını bozdu!

DETAY KIBRIS ÖZEL HABER

DAÜ'de Prof. Aykut Hocanın döneminde oluşan 550 Milyon TL'lik bütçe açığı nedeni ile Prof. Aykut Hocanın tarafından Dekanlara önerilen maaş kesintileri DAÜ'de iş barışının bozulmasına ve güven sorununa dönüştü.

Geçtiğimiz gün DAÜ'de örgütlü Akademik sendika DAÜ-SEN'in düzenlediği kitle toplantısına yaklaşık 200 Akademisyenin katıldığı öğrenildi.

DAÜ-SEN SEÇİM DEDİ

DAÜ-Sen'de örgütlü akademisyenlerin demokratik sürecin işlemesinden başka bir yol kalmadığı görüşünde olduğu kaydedildi.

Sendikalar başta olmak üzere geniş üniversite kamuoyunun mevcut durumu yaratan Sayın Rektör Prof.Dr. Aykut Hocanın'ın, özlük haklarına müdahale eden, %40’a varan maaş kesintisi içeren ve sorunun kaynağına çözüm getirmeyen paketine destek vermeyeceği açıktır. Sayın Rektör 3 yıllık dönemde ortaya çıkardığı başarısız mali tablo ile çalışanların güvenini yitirmiştir. Bu güven yitimi ise tüm kesimlerin bir ahenk içinde ortaklaşa çalışması önünde engeldir. Üniversitenin kurtuluşu için tüm paydaşların katılımı ve desteğiyle kapsamlı ve bütünlüklü bir çözüm paketinin hazırlanması ve uygulanması kaçınılmazdır. Ancak rektörün çalışanların çoğunluğunun desteğini almadan, iradeyi yenilemeden böylesi kapsamlı ve özlük haklarında değişiklik öneren bir paketi muhataplarıyla müzakere edip, başarılı bir sonuca ulaşabilmesi mümkün değildir. Sayın Rektörün yeni yardımcılar bulmak, senato ve ÜYK'da destek aramak yerine doğrudan tüm üniversitenin oyuna ve desteğine başvurması krizi aşmak için tek yol görünmektedir. Sayın Rektör dahil tüm gönüllülerin projelerini ve çözüm paketlerini sunacakları bir seçimle çıkacak yeni irade gerekliliği ortadadır. Seçimi ertelemek çözümü ertelemektir. Seçim olmadıkça Rektöre güvensizlikle tıkanan önlem alınması süreçleri durağanlığa mahkumdur. Kaybedecek zaman kalmamıştır.

Sayın Rektör Prof.Dr. Aykut Hocanın'dan beklediğimiz demokrasiyi çalıştırmasıdır.

DAÜ BİR-SEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPTI

Daü Bir Sen : Rektör Hocanın İstifa etmeli DAÜ’de seçimin önünü açmalı

Tüm bunlar %40 maaş kesintisi demektir. Ayni Rektör çok değil Aralık ayında 2023 yılı bütçesi ÜYK’da görüşülürken 2023 yılında maaşlardan kesinti yapmayacağı sözü vermişti. “Öngörüsüz”, “Ben Yaparım Olur” mantığı ile 3 yılda üniversitemizi kaosa sürükleyen, kendi başarısızlığının, yanlış kararlarının faturasını bugün çalışana çıkarmak isteyen Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın’a açık çağrımızdır:

Sayın Rektör,

Çalışanlar artık size güven duymuyor! Kurumun yaşatılması, kaos ortamından çıkılması, çalışanın iş huzuru ve güven ortamının yeniden oluşturulması için derhal Rektörlük Seçim sürecini başlatınız.

DAÜ PER-SEN SENATOYU İŞARET ETTİ

DAÜ'de bir diğer sendika olan DAÜ Per-SEN ise yaptığı açıklamada Senatoyu işaret ederek iradeden bahsetti.

DAÜ Per sen açıklamasında "Bir önceki Rektörlük döneminde olduğu gibi ciddi bir Yönetimsel sorun yaşanması halinde, Üniversite Yönetim Kurulu, Üniversite senatosu ve Vakıf Yöneticiler Kurulu gerekçelerini ortaya koyarak gereğini yapabilecek iradeye sahiptir." dedi.

VYK KARAR AŞAMASINDA

VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk'in ve VYK üyelerinin yaşanan dev bütçe açığı sonrasında karar aşamasına geldikleri öğrenildi.

DAÜ VYK üyelerinin DAÜ'de yeni bir dönem başlatmak için toplantılar yaptığı kaydedildi. DAÜ VYK üyelerinin 550 Miyon TL'ye ulaşan bütçe açığı ile ilgili oluşan güvensizliği nasıl giderileceği ile ilgili çeşitli taraflarla istişarelerini sürdürdüğü öğrenildi.