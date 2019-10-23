DAÜ’de İntihar ve Risk Değerlendirme Eğitimi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü ve DAÜ Psikolojik Rehberlik ve Araştırma Merkezi (DAÜ-PDRAM) ev sahipliğinde gerçekleştirilen “İntihar ve Risk Değerlendirme” başlıklı eğitim, geçtiğimiz günlerde DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlendi.

Türk Psikologlar Derneği (TPD) ve Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği (KTPD) iş birliği ile yapılan eğitime katılım oldukça yoğun oldu. Eğitim çalışması, TPD Derneği Başkanı Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu tarafından Mesleki Destekleme Programı kapsamında Kuzey Kıbrıs’taki psikologlara yönelik olarak gerçekleştirildi. Meslektaşların bir araya gelip deneyimlerini paylaşma fırsatı da buldukları eğitimde; intihar davranışlarıyla ilişkili olabilecek riskler, konuyla ilgili araştırmalar ve intihar davranışlarına müdahale gibi konular farklı boyutlarıyla ele alındı