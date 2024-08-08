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DAÜ’de İrfan Nadir 18 Taş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi Sinema Günleri Başladı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ), İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi Sinema Günleri başladı.
DAÜ’de İrfan Nadir 18 Taş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi Sinema Günleri Başladı

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde Gazimağusa'da faaliyet gösteren İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi, DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü himayesinde sinema günleri düzenliyor.

Etkinliklerin ilki, temmuz ayı sonunda DAÜ İletişim Fakültesi’nde yapıldı.

İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu Bahar Özergin Boğaç, sinema günleri ile ilgili yaptığı açıklamada, merkeze gelen engelli bireylerin farklı ortamlarda çeşitli etkinliklerle sosyalleşmesinin önemine vurgu yaptı. 

Boğaç, "Engelli bireylerin toplumsal hayata daha fazla katılım göstermeleri ve sosyal becerilerini geliştirmeleri için bu tür etkinlikler büyük önem taşıyor. Bu vizyon doğrultusunda daha birçok proje hazırladık ve önümüzdeki dönemde bu projeleri uygulamaya koymaya devam edeceğiz." dedi.

Sinema Günleri etkinliğine verdikleri destek ve ev sahipliği çerçevesinde sağladıkları olanaklar için DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bahire Özad ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy'a teşekkürlerini sunan Boğaç, iş birliğinin devam edeceğini ve benzer projelerin hayata geçirileceğini belirtti.

 

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