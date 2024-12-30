DAÜ’de Kadına Şiddete Duyarlılık: "Uyanış - Yaşayan Ölüler" Sahnelendi

DAÜ Tiyatro Topluluğu ve Müzik Kulübü, kadına yönelik şiddeti ele alan "Uyanış: Yaşayan Ölüler" adlı tiyatro oyunuyla toplumsal farkındalık yarattı. Etkileyici performans ve mesajlarla dolu gösteri, izleyicilerden büyük ilgi gördü

DAÜ’DE KADINA ŞİDDET TEMALI TİYATRO OYUNU: "UYANIŞ-YAŞAYAN ÖLÜLER" BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi ve Toplumsal Duyarlılık Merkezi iş birliği ile DAÜ Tiyatro Topluluğu ve DAÜ Müzik Kulübü katkılarıyla kadına yönelik şiddet konusunu ele alan tiyatro oyunu sahnelendi. DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin oyuncu olarak yer aldığı “Uyanış: Yaşayan Ölüler” isimli kısa tiyatro oyunu, DAÜ Aktivite Merkezi Tiyatro Salonu’nda sahnelendi. Söz konusu oyun toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlayan önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak dikkat çekti.

Etkinliğe, DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı Maloney, DAÜ Bilgi Yönetimi ve Hizmetleri Şube Amiri Cemal Kılıç, TDM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir, DAÜ öğretim üyeleri ve personeli, ultrAslan Uni-Doğu Akdeniz Kulübü ve DAÜ öğrencileri katıldı.

Etkileyici Müzikal Performans Gerçekleştirildi

Oyunun yazarlığını Büşra Köseoğlu Tatlı, proje koordinatörlüğünü ise TDM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir üstlendi. Müzikal türde hazırlanan oyunda, DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Berfin Sevimli, “Sarı Gelin” ve “Ünzile” gibi duygu yüklü şarkıları başarıyla seslendirdi.

Toplumsal Sorunlar Sahneye Taşındı

Sahnede kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet, çocuk gelinler ve aldatma gibi toplumsal sorunlar etkileyici bir şekilde ele alındı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta bu yıl 400’ü aşan kadın cinayetlerine dikkat çekilen oyunun finalinde, oyuncular sahneye kadına şiddeti protesto eden pankartlarla çıktı. Bunun yanı sıra, katledilen kadınların isimleri ve fotoğrafları slayt gösterisi eşliğinde ekrana yansıtılarak farkındalık yaratma hedeflendi.

Yoğun ilgi gören gösteri sonunda, Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı Maloney sahneye çıkarak oyunculara ve projede emeği geçenlere teşekkür ederek, katkıda bulunanlara sertifikalarını takdim etti.