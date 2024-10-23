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DAÜ’de kan bağışı etkinliği: 120 ünite kan toplandı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Kızılay Öğrenci Kulübü, Kıbrıs Türk Kızılay iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenledi.
DAÜ’de kan bağışı etkinliği: 120 ünite kan toplandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Kızılay Öğrenci Kulübü, Kıbrıs Türk Kızılay iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenledi.

DAÜ Atatürk Meydanı’nda organize edilen ve “Birbirimize Candan Bağlıyız” sloganıyla gerçekleşen kampanya, üç gün boyunca yoğun katılımla devam etti ve 120 ünite kan toplandı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, etkinliğe katılan DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, “Kan bağışı, sağlıklı insanlar için daha da sağlık; hasta insanlar için ise hayat demektir. Bu tür etkinliklerin teşvik edilmesi ve düzenli olarak kan vermenin önemi büyüktür. DAÜ olarak bu tür etkinliklere öncü olmaya devam edeceğiz” dedi.

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