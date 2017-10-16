DAÜ’de kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi

DAÜ Atatürk Meydanı’nda düzenlenen söz konusu etkinliğe katılım ve ilgi oldukça yoğun oldu.
Gerçekleştirilen etkinlik sonunda Gazimağusa Devlet Hastanesi Kan Bankası’na toplam 50 ünite kan bağışı yapıldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Mağusa Mesarya Lions Kulübü, etkinlikte hizmetlerini esirgemeyen Gazimağusa Devlet Hastahanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Eyüp Göksu’ya, İdare Amiri Ceyhun Ümiter’e, hemşirelere, Ambulans şöförü ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Kıbrıs Kurucusu Nihat Nalbantoğlu’na, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan Hülya Özüahmet’e, Konya Kızılay Bağışçısı Kazanımı Engin Çorman ile desteklerinden dolayı DAÜ’ye teşekkürlerini iletti.
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