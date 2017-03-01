DAÜ’de kariyer fuarı düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü tarafından 5. Kariyer Günleri kapsamında Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ve Kıbrıs Türk Sanayi odası (KTSO) katkılarıyla Kariyer Fuarı düzenlendi.

Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda yer alan fuara, 130 civarında firma katıldı.

Fuarın açılış töreninde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, KTTO Başkan Vekili Mustafa Genç, KTSO Başkanı Ali Çıralı ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam birer konuşma yaptı.

SANER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, fuarın; teoriyi pratiğe, pratiği de tecrübeye dönüştürme açısından önemli olduğunu vurguladı.

Saner, deneyimin hiçbir zaman satın alınamayacağını, ancak paylaşılabileceğini söyledi.

Saner, Bakanlık olarak gençlerin iş hayatına atılmaları konusunda sosyal güvenlikle ilgili her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını belirtti.

Bakan Saner, ülkede 18-35 yaş arası işsiz oranının yüzde 9.8 olduğunu belirterek, bunu minimuma çekecek adımlara katkı vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Ülkedeki 93 bin Sosyal Sigortalıdan 42 bininin yabancı olduğunu söyleyen Saner, “ İşsiz sayısı da 12 bin ise burada bir yanlış var. Doğru işe doğru adam yetiştirmek bizim de görevimiz” dedi.

SUCUOĞLU

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, ekonomideki lokomotif sektör olan hizmet sektöründe eğitim ve turizmin ön plana çıktığını belirterek, dünyada son 15 yılda sağlık turizminin önemli katma değer yarattığını ifade etti.

Sucuoğlu, KKTC’nin eşsiz doğal güzellikleri ve sahilleriyle bu alanda önemli bir avantaj sağlayabileceğinin altını.çizdi.

Avrupa’da sağlık turizmi ile uğraşan ülkelerin bu sektördeki yıllık gelirinin 50 milyar dolar civarında olduğunu söyleyen Sucuoğlu, sağlık turizmi gelirlerinin 6-7 kültürü turizmi çeşidinin toplamına eşit olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, bu kapsamda özel sağlık hizmetlerini desteklerken devletin sağlık hizmetlerinde de çıtayı yükseltmeleri gerektiğini bu yönce ciddi adımlar atıldığını belirtti.

ATAOĞLU

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bakanlık olarak katıldıkları fuarlarda tüm kesimlerden temsilcileri de beraberlerinde götürdüklerini ve bu sayede karşılıklı iş anlaşmalarının gerçekleştiğini kaydetti.

2-3 gün önce Ürdün’de Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ Forumu’na 54’üncü üye ülke sıfatıyla katıldıklarını ifade eden Ataoğlu, Konsey’in Yönetim Kurulu’nda da temsiliyet elde ettiklerini, bu gelişmelerin KKTC açısından önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Ataoğlu, dünyadaki sağlık turizmi pastasından pay alabilmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Turizmi çeşitlilik açısından ahtapota benzeten Ataoğlu, gelir açısından sağlık turizmi bacağının diğer turizm çeşitlerinin tümüne denk olduğunu ifade etti.

BEROVA

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, KKTC’deki yüksek öğretimin geldiği noktanın geleceğe ümitli bakmanın temel sebeplerinden biri olduğunu belirti.

Berova, yüksek öğretimin eğitim-öğretim, AR-GE ve AR-GE sonucunda üretilenlerin toplumla paylaşılması gibi 3 önemli fonksiyonu bulunduğunu belirtti.

Bakan Berova, KKTC’de 90 bin üniversite öğrencisi bulunduğunu ve bunların 80 bininin yurt dışından olduğunu söyledi.

Araştırma-geliştirme faaliyetlerinde finansmanın önemine dikkat çeken Berova, dünyada bu faaliyetlerin çeşitli fonlar sayesinde gerçekleştirildiğini, hükümet olarak Türkiye’deki Tübitak fonlarından yaralanma konusundaki görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Bakan Berova, Teknopark Yasası’nda son aşamaya gelindiğini, yasanın yakın zamanda hayat bulacağını kaydetti.

Eğitimde kalitenin hükümetin öncelikli konularından biri olduğunu vurgulayan Berova, kaliteyi daha da yukarı çekmek için hazırlanan YÖDAK Yasa Tasarısı’nın Meclis Genel Kurulu’na geleceğini söyledi.

Berova söz konusu yasa tasarısı ile denetim ve akreditasyon konusunda YÖDAK’ın daha etkin olmasının sağlanacağını söyledi.

Berova, YÖDAK’ın daha bağımsız ve daha özerk olması için üye sayısının 7’ye çıkarılacağını ve üyelerin tam zamanlı olacağını ve üyelikleri sırasında üniversitelerde görev yapmayacaklarını belirtti.

GENÇ

Fuarın açılış töreninde konuşan KTTO Başkan Vekili Mustafa Genç, DAÜ ile birlikte gerçekleştirdikleri fuar ile öğrencilerin kariyer gelişimi çabalarına önemli katkı sağladıklarını ifade etti.

Genç, nitelikli insan gücünün ekonomik gelişmede önemli bir faktör olduğunun altını çizerek sağlıklı ekonomi oluşması, ekonominin büyümesi ve sürdürülebilir olması için çalışmalarını ciddi bir şekilde devam ettirdiklerini kaydetti.

ÇIRALI

KTSO Başkanı Ali Çıralı da, 5 yıl önce ilki düzenlene fuara katılım 30 iken bu sayının 5 yıl içinde 130’lara çıkmasının önemli olduğunu kaydetti.

Ülkelerin zenginliğinin üretim ile ölçüldüğüne işaret eden Çıralı, her şeyin üretime endekslendiği bir dönemde gençlerin sanayici ve üreticilerle buluşturulmasının önemli olduğunu ifade etti.

Çıralı üretimde araştırma geliştirmenin (AR-GE) önemine dikkat çekerek, 2 yıldır Meclis alt komitesinde bekleyen AR-GE ve Teknoparak Yasa Tasarıları’nın bir an önce yasalaşması gerektiğini belirtti.

OSAM

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam da, vizyon olarak her zaman kalite olgusunu ön plana çıkardıklarını ve iş dünyasına eleman yetiştirme görevini ciddiyetle yerine getirdiklerini ifade etti.

Osam, DAÜ’nün kalite çıtasını yükselttiğini ve programlarının büyük bir kısmının dünya standartlarındaki akademik kuruluşlardan akreditasyon aldığını söyledi.