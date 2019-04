DAÜ’de “Kariyer Kahvesi” içilecek

30 Nisan 2019 Salı günü, 10:00 – 16:00 saatleri arasında, İşletme ve Ekonomi Fakültesi arkası çim alanda yapılacak olan kariyer kahvesine çok sayıda firma katılacak. Öğrenciler ve katılımcılar, bu firmalar ile profesyonel paylaşım yaparak, hem bilgi alacaklar hem de ileriye yönelik staj yapma imkanı elde edebilecekler.

Adanın Önde Gelen Firmaları Katılacak

Söz konusu etkinliğe katılacak olan firmalar şöyle: Koopbank, Limasol Türk Kooperatif Bankası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası, Creditwest Bank, Kıbrıs Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Şekerbank, Garanti Bankası, Asbank, İktisat Bankası, TEB, Universal Bank, Umay Construction, Uzun Group Construction, Dörter Construction, Tanyel Construction, Noyanlar Group of Companies, Gazimağusa Belediyesi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kuzey Kıbrıs Turkcell, Başman Group of Companies / AVON, Özkaraman Muhasebe ve Danışmanlık Bürosu, Mapfree Sigorta, Limasol Sigorta, Türk Sigorta, Northills Group of Companies, Ashrafi Estate, Velocity Estate, Smart Estate, Cyprus Reality Estate, İnce Emlak, Ergün Oza Coffee, Yemen Kahvesi, Coffeemania, Segafredo Espresso Zanetti, Türk Hava Yolları, Kozansoy Printhouse, Mey Su, DAÜ KOOP, Go Social CY, DAÜ-SEM, Bankacılık ve Finans Kulübü.