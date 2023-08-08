DAÜ'de Kasım'dan sonra maaş yok!

DAÜ'de ekonomik kriz büyüyor.

ÖZEL HABER /BARIŞCAN ŞEKERCİ

Geçtiğimiz gün yapılan DAÜ ÜYK (Üniversite Yönetim Kurulu) toplantısında DAÜ Rektörü Aykut Hocanın'ın dağıttığı "2023 yılı nakit akış tablosuna" göre DAÜ'de %32'lik hayat pahalılığı ödenmemesine rağmen Kasım ayından sonra çalışanlara maaş ödemesi yapılamayacağı ortaya çıktı.

DAÜ'nün Eylül ayında hedeflenen öğrenci sayısına ulaşması halinde bile Aralık ve Ocak aylarında nakit akışı tablosuna göre maaş ödemesinin mümkün olmadığı görülüyor. Bununla birlikte 13. Maaşın da ödenmesinin mümkün olmadığı da ortaya çıktı.

Aralık ayı sonundaki Hayat Pahalılığının da maaşlara yansıtılmadığı tabloda DAÜ'nün çok büyük bir mali kriz ile karşı karşıya olduğu görülüyor.

DAÜ'de 1500 civarında çalışan bulunuyor.