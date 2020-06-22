DAÜ’de kayıtlar bugün başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Burs Sistemi başvuru sonuçları ve Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi sınav sonuçları açıklanırken; DAÜ’de eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler için kayıtların bugün başlayacağı duyuruldu.
Üniversiteden yapılan açıklamada, DAÜ’nün, COVID-19 pandemisi sürecini göz önüne alarak, bu yıl Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Burs Sistemi çerçevesinde, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği programları hariç, diğer programlara online öğrenci aldığı belirtildi.
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