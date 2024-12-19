DAÜ’de Kişisel Markalaşma Seminerleri Yoğun İlgi Gördü

İşletme ve Ekonomi Fakültesi ile Turizm Fakültesi iş birliğinde düzenlenen seminerlerde, LinkedIn üzerinden etkili kişisel marka oluşturma ve kariyer gelişimi teknikleri ele alındı.

DAÜ’DE KİŞİSEL MARKALAŞMA SEMİNERLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü ile Turizm Fakültesi iş birliğinde “Kariyer Gelişim Serisi” kapsamında iki ayrı oturumda kişisel markalaşmaya yönelik seminerler gerçekleştirildi. İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nde düzenlenen seminerlerde Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Öğretim Görevlisi ve Stratejik Pazarlama Uzmanı Ozan S. İnamlık “Dijital Mecralarda Kendi Kişisel Markanızı Oluşturun – LinkedIn” başlıklı sunum gerçekleştirdi.

İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burak Erkut, Turizm Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mine Haktanır ve Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı Maloney ile Organizasyon Komitesi adına Yrd. Doç. Dr. Tuna Karatepe’nin yer aldığı seminerde İnamlık, etkileyici LinkedIn profilleri oluşturma ve platformu kariyer gelişimi için etkin bir şekilde kullanma konularında açıklamalarda bulundu.

İşletme ve Ekonomi Fakültesi ile Turizm Fakültesi’nden çok sayıda öğrencinin yoğun ilgi gösterdiği seminerde LinkedIn’de kişisel marka oluşturmaya yönelik etkili paylaşımlar gerçekleştirildi.