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DAÜ’DE “KKTC’DE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI” PANELİ DÜZENLENDİ

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kişisel Verileri Koruma Kulübü, ilk etkinliği kapsamında “KKTC’de Kişisel Verilerin Korunması” konulu bir panel düzenledi.
DAÜ’DE “KKTC’DE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI” PANELİ DÜZENLENDİ

DAÜ’DE “KKTC’DE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI” KONULU PANEL DÜZENLENDİ

 

Kişisel verilerin korunması konusunda farkındalık yaratmak, öğrencileri bilinçlendirmek ve bu alanda eğitimler ile etkinlikler düzenlemek amacıyla yeni kurulan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kişisel Verileri Koruma Kulübü ilk etkinliğini “KKTC’de Kişisel Verilerin Korunması” konulu panel ile gerçekleştirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) Başkan ve Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen söz konusu panel 2 Aralık 2024 Pazartesi günü, saat 11:30’da, DAÜ Hukuk Fakültesi LA1 Amfisi’nde düzenlendi.

 

DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı ve KKTC KVKK üyesi aynı zamanda Kulüp Danışmanı Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy’un moderatörlüğünde düzenlenen panele DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Arzu Alibaba, KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, KVKK Üyesi Halide Koca, bankacılık sektörü temsilcileri, avukatlar, öğretim üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

 

Panel açılışında konuşan DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Alibaba, düzenlenen panele katılan herkese hoş geldiniz diyerek, günümüzde kişisel verilerin korunması konusunun hassasiyetle karşılanması gerektiğine değindi. Doç. Dr. Alibaba, söz konusu konunun DAÜ Hukuk Fakültesi çatısı altında irdelenecek olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, panelde konuşmacı olarak yer alan tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti. Doç. Dr. Alibaba panelin verimli geçmesini temenni etti.

 

DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, KKTC KVKK üyesi aynı zamanda Kulüp Danışmanı Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, kişisel verilen korunması konusundaki farkındalığın artması yönünde çalışmaların devam edeceğinin altını çizdi. KKTC’de ilk kez bir üniversite olarak DAÜ’nün KVKK ile iş birliği protokolü imzaladığını aktaran Doç. Dr. Çelik Ulusoy, verimli bir panel geçmesini temenni etti.

 

Panelde KKTC KVKK Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kaan Kutlay ve KVKK Üyeleri Dr. Elşen Mülazimoğlu, Av. Emre Yağmuroğlu, Polis Müfettişi Deniz Tatar konuşmacı olarak yer aldı. Gerçekleştirilen panel ile kişisel verilerin korunması konusunda farkındalık yaratılması ve katılımcıların bilgilendirilmesi amaçlandı.

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