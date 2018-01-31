DAÜ’de kripto para birimi bitcoin tartışıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanlığı, Prof. Dr. Mehmet Tahiroğlu Salonu’nda “Kripto Para – Bitcoin” başlıklı bir konferans düzenledi. Söz konusu konferansın konuşmacısı ise Kripto Para Uzmanı ve Yazılım Mühendisi Engin Güzelsoy oldu. Kariyerine dünyayı gezerek kripto para birimi “Bitcoin” hakkında eğitimler vererek ve “Bitcoin” piyasasında faaliyet göstererek devam eden Kripto Para Uzmanı Engin Güzelsoy, “Bitcoin”in paranın yeni hali olduğunu ifade ederek, 2009 yılında 10 sentlerle hayatımıza giren “Bitcoin”in bugün 11,500 ABD Doları seviyesinde bir değere ulaştığını belirtti.

“Bitcoin” Nedir?

Kripto Para Uzmanı Engin Güzelsoy, “Bitcoin”in bir yazılım olduğunu ve 1993 yılında yedi kişi tarafından “asla kırılamayan bir yazılım” olarak yazıldığını ifade etti. “Bitcoin”in 21 milyon adet koddan oluştuğunu ve dolayısı ile dünyada toplam 21 milyon “Bitcoin” olduğunu belirten Güzelsoy, yaptığı sunumunda “Peki bu yeni para birimi bu kadar değer kazanıyorsa niçin multi-milyarder işadamları tarafından çoğunluğu satın alınmadı? Çünkü ‘Bitcoin’ değerini arz/talep dengesinden kazanıyor. Eğer bir kişi bütün ‘Bitcoin’lere sahip olsaydı, o zaman tekel olurdu ve bu paranın değeri olmazdı. ‘Bitcoin’ normal paranın aksine hiçbir ülke ile bağlantılı değil. Dolayısı ile ülkelerin faaliyetlerinden etkilenmiyor. Ülkelerde basılan paraların adedi sınırsız, ancak ‘Bitcoin’ sınırsız değil. 21 milyon adet var ve bu 21 milyon adetin hepsi bir anda piyasaya sunulmuyor. Kademe kademe sunuluyor. Son ‘Bitcoin’ piyasaya 2140 yılında çıkacak” ifadelerine yer verdi.

“Artık Ülkelerde Maaşlar ‘Bitcoin’le Ödeniyor”

Japonya’da maaşların “Bitcoin” ile ödenmeye başlandığını ve dünyadaki tüm ülkelerde geçen tek para birimi olduğunu söyleyen Güzelsoy, “2017 yılının Ocak ayında günlük işlem hacmi 15 bin dolaylarında iken, bugün ‘Bitcoin’ üzerinden günde ortalama 500 bin işlem yapılıyor. Bu da arz/talep oranının sürekli arttığını gösteriyor. Önümüzdeki üç yılda banka ve para sistemlerinin ortadan kalkarak tüm dünyada tek geçerli paranın ‘Bitcoin’ olacağını öngörüyorum” dedi. Pek çok ülke gezdiğini ve bu ülkeleri gezerken ‘Bitcoin’le ilgili şaşırtıcı tecrübeler edindiğini ifade eden Güzelsoy, “Artık insanlar Hindistan’da ‘Bitcoin’ üzerinden dileniyor. Japonya’da vergiler devlete ‘Bitcoin’ ile ödeniyor. Çok yakın bir zamanda Çin ve Japonya arasında 174 milyon ABD Doları tutarında internetten canlı yayınlanan bir para transferi gerçekleşti. Bu para transferinden kesilen işlem ücreti yalnızca %0.4 oldu. Halbuki bu para başka bir mali platform üzerinden transfer edilseydi, %10 ile %35 arasında bir ücret söz konusu olacaktı. Bugün ‘Bitcoin’in 200 milyar ABD Doları’na yakın bir piyasa değeri bulunuyor ve büyümeye de devam edecek” şeklinde açıklamalarda bulundu.