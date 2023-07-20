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DAÜ'de kriz büyüyor! Maaşlardan kesintiler, 13. Maaşın 4 yıl boyunca ödenmemesi gündemde!

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DAÜ'de kriz büyüyor! Maaşlardan kesintiler, 13. Maaşın 4 yıl boyunca ödenmemesi gündemde!
DAÜ'de kriz büyüyor! Maaşlardan kesintiler, 13. Maaşın 4 yıl boyunca ödenmemesi gündemde!

DAÜ'de kriz büyüyor! Maaşlardan kesintiler, 13. Maaşın 4 yıl boyunca ödenmemesi gündemde!

DAÜ'de ekonomik kriz büyümeye devam ederken 31 Temmuz tarihinde çalışanların maaşlarını nasıl alacağı? Alıp alamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Bir dizi toplantıların sürdüğü Üniversitede Rektörlük kendi kurtarma paketini hazırlarken diğer yandan da bir paket de  DAÜ-SEN hazırlayıp VYK ile uzlaştığını açıkladı. Ancak burada bir sorun ortaya çıktı ve VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk paketi sahiplenmedi. Erdal Özcenk ve Rektör Aykut Hocanın'ın ne yapmaya çalıştığı ise kafalarda soru işaretlerine yol açtı.

Hazırlanan paketlerden Yönetsel ve İşçi Sendikaları DAÜpersen ile Daü Bir-Sen'in ise geçtiğimiz gün MEB Nazım Çavuşoğlu ile DAÜ'de yapılan toplantıda haberi olduğu DAÜPersen tarafından açıklanırken,  DAÜ'de yapılan 14 saatlik toplantıdan sonra ortaya herhangi bir uzlaşının çıkmadığı da sendikaların toplantıdan sonra yaptığı açıklamalarda görülüyor.

 

BUGÜN YENİDEN TOPLANTI

Tarafların bir kez daha bugün bir araya geldiği ve müzakere ettikleri öğrenirken DAÜ'de yaşanan bir diğer sorun ise yetkili sendikanın henüz belirlenmemiş olması olarak da gösteriliyor.

 

BAŞARISIZLIĞIN BEDELİNİ ÇALIŞANLAR ÖDEYECEK

DAÜ'de 3 yıldır süren başarısız ve basiretsiz yönetimin sonucunda oluşan dev bütçe açığının bedelini çalışanların maaşlarından ve 13. maaşın ortadan kaldırılarak ödettirilmeye çalışıldığı bununla birlikte başarısızlığa yol açanların DAÜ'yü kurtaracak herhangi bir planı uygulamada çekingen davrandıkları görülüyor.

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