DAÜ'de kriz göstere göstere geldi! Sorumlular istifa etmedi! Çalışanlar eksik maaş aldı! Ağustos'ta maaş ödenebilecek mi belli değil!

DAÜ'de kriz göstere göstere geldi! Sorumlular istifa etmedi! Çalışanlar eksik maaş aldı!

Gazetemiz Detay'ın uzun bir süredir yayınlarını sürdürdüğü DAÜ'deki mali kriz gün yüzüne çıktı.

DAÜ'de bugün çalışanlar tüm kamu göevlilerinin aldığı %33'lük hayat pahalılığı ödeneğini alamadı.

DAÜ'de beceriksiz ve basiretsiz VYK ve Rektörlük yönetiminin ve onun payandası bazı açık asarı sendikacıların yanlış istihdam politikaları yüzünden DAÜ'de çalışan 1500'e yakın çalışanın toplamda %25 daha düşük maaş almasına neden oldu.

DAÜ'de bir çok sözleşmenin yenilenmeyeceği bir çok çalışanın işinden olabileceği konuşuluyor.