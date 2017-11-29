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DAÜ’de “Kültürel Mirası Koruma: Sürdürülebilirlik Ve Çevresel Etki” konulu seminer

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DAÜ’de “Kültürel Mirası Koruma: Sürdürülebilirlik Ve Çevresel Etki” konulu seminer
Tarihi bina koruma uzmanı olan Eppich,  kendisini çevreye duyarlı birisi olarak tanımlarken, tarihi binaların korunması ve yeniden kullanımının sürdürülebilirlik kavramına en iyi hizmet eden araçlardan biri olduğunu belirtti. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Doğu Akdeniz Kültür Mirasını Araştırma Merkezi (DAKMAR) tarafından “Cultural Heritage Conservation: Sustainability and Environmental Impact - Kültürel Mirası Koruma: Sürdürülebilirlik ve Çevresel Etki” konulu seminer gerçekleştirildi. 27 Kasım 2017 Pazartesi günü, saat 10:30’da, Fen ve Edebiyat Fakültesi ASA 01’de düzenlenen seminerde konuşan DAKMAR Başkanı Yrd. Doç. Dr. Bülent Kızılduman katılımlarından dolayı herkese teşekkürlerini sunarak, verimli bir seminer geçmesini temenni etti. 

UNDP ve çift toplumlu Kültür Mirası Teknik Komitesi için Othello Kalesi ile başlayan bir çok projeyi tasarlayan Tecnalia Araştırma Enstitüsü’nün söz konusu dönemdeki koruma uzmanı mimarı Rand Eppich tarafından verilen söz konusu seminerde, sürdürülebilir gelişim çerçevesinde sosyo – ekonomik gelişmeler ve turizm bağlamında kültür mirasının korunması konuları üzerinde duruldu. 

DAÜ-DAKMAR Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü  Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Olgaç Türker’in girişimi, DAKMAR üyelerinin ile araştırma görevlilerinin organizasyonu ve DAÜ Rektörlüğü’nün desteğiyle gerçekleşen  seminerde, Eppich sürdürülebilir gelişmeyi anlatırken ‘gelişim’in eski ve güncel tanımlarından bahsetti. Eppich, gelişmenin farklı aşamalarından söz ederek  sürdürülebilirlik kavramının ortaya çıkışını, sürdürülebilirliğin yaygın olarak bilinen üç bileşeni olan ekonomik – çevresel – sosyal boyutlara ek olarak kültürün de dördüncü ayak olarak kabul edildiğinden söz etti.

Bu bağlamda tarihi binaları korumanın ve günümüze adapte etmenin, sürdürülebilirlik kavramına nasıl katkıda bulunduğuna değinen Eppich, yeni bina yapmak yerine var olan bina stokunun kullanılmasının, yeni kaynak tüketilmemesi ve yıkımlardan ortaya çıkacak olan atıkların azaltılması anlamında çevreye olumlu katkıda bulunmak yanında, kültürel sürekliliğe de hizmet ettiğine vurgu yaptı. Tarihi mirasın korunmasına yönelik destek veren kuruluşları aktaran Eppich turizmin  olumlu – olumsuz etkilerine de değindi. Sunumunda dünyadan çağdaş koruma ve yenileme örnekleri gösteren Eppich, geri dönüşüm ile elde edilen çağdaş malzemelerin kullanımı üzerinde de durdu. Sunumun sonunda gerçekleştirilen soru ve tartışmalar bölümünün ardından DAKMAR Merkezi tarafından Eppich’e teşekkür belgesi takdim edildi.

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