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DAÜ’de Kültürel Uyum ve Ülke Yasaları Semineri Düzenlendi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Medi Foundation Öğrenci Topluluğu iş birliğiyle, yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik "Kültürel Uyum ve Ülke Yasaları" konulu seminer gerçekleştirildi.
DAÜ’de Kültürel Uyum ve Ülke Yasaları Semineri Düzenlendi

DAÜ’DE KÜLTÜREL UYUM VE ÜLKE YASALARI SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü ile Medi Foundation Öğrenci Topluluğu iş birliğinde, üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik "Kültürel Uyum ve Ülke Yasaları" konulu seminer düzenlendi. 25 Şubat 2025 Salı günü, 16.30-19.30 saatleri arasında, Mustafa Afşin Ersoy Salonu'nda gerçekleştirilen söz konusu seminerde Medi Foundation Öğrenci Topluluğu Başkanı Dr. Canan Salih, Av. Nevin Ersoy ve Av. Melek Mestan birer sunum gerçekleştirdi.

 

DAÜ’ye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) uyum süreçlerini kolaylaştırmak ve KKTC’deki temel yasalar hakkında bilgi vermeyi amaçlayan seminer Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleştirildi. Katılımın yoğun olduğu seminerde Medi Foundation Öğrenci Topluluğu hakkında da bilgiler verilerek, öğrencilerin Kuzey Kıbrıs’taki kültürel ve yasal yapıyı daha iyi anlamaları hedeflendi. Seminerde katılımcılara öğrenci hakları hakkında önemli bilgiler aktarılıp topluma entegrasyon süreçlerini kolaylaştırmak amaçlandı.

 

 

 

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