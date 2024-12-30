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DAÜ’de Lezzetler Buluştu: V. Kültürlerarası Yemek Festivali

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DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından düzenlenen V. Kültürlerarası Yemek Festivali’nde, farklı ülkelerden öğrenciler yöresel lezzetlerini tanıttı.
DAÜ’de Lezzetler Buluştu: V. Kültürlerarası Yemek Festivali

 

DAÜ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

V. KÜLTÜRLERARASI YEMEK FESTİVALİ’Nİ GERÇEKLEŞTİRDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, “V. Kültürlerarası Yemek Festivali”ni gerçekleştirdi. Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin yöresel yemek kültürlerini tanıtıp arkadaşlarıyla sosyalleşmelerine fırsat vermek amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe, farklı ülkelerden ve kültürlerden öğrenciler, kendi yöresel yemek tarifleriyle katılım sağladı.

 

Söz konusu etkinliğe, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Yasin Yurt ve Yrd. Doç. Dr. Asiye Yeter Başaran, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gözde Okburan, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mitat Koz, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevinç Taştan ile Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Hemşirelik bölümlerinin öğretim üyeleri katılım gösterdi.

 

Dağıtılan tanıtıcı broşürlerde yemek tarifleri, kullanılan malzemeler ve yemeğin her bir porsiyonunun yanında besin değerleri belirtildi. Yoğun katılım ile gerçekleştirilen etkinlik sonunda öğrencilere ve etkinliği başarıyla koordine eden Yrd. Doç. Dr. Fatma Hülyam Eren’e katılım sertifikaları takdim edildi. Sertifikalar, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gözde Okburan ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyeleri tarafından verildi.

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