DAÜ'de Lise Öğrencilerine Yönelik Mobil Oyun Geliştirme Etkinliği

DAÜ’DE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MOBİL OYUN GELİŞTİRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2024-2025 Akademik Yılı’nın ilk laboratuvar çalışmasını Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) öğrencileriyle gerçekleştirdi. “Mobil Oyun Geliştirme” konulu laboratuvar çalışmasına 17 lise öğrencisi katıldı. Üç saat süren etkinlik, deneyimli araştırma görevlileri Emre Rifat Yılmaz, Mahmut Sevince ve Tansel Sarıhan tarafından yönetildi.

BEAL Bilgisayar Öğretmenleri Meltem Yağlı, Duygu Akarsu, Aygün Şehsüvaroğlu ve Müdür Muavini Hacer Çobanoğlu eşliğinde etkinliğe katılan lise öğrencileri modern programlama dilleriyle uygulama geliştirme süreçlerini deneyimleyerek programlamanın temel adımlarını öğrenme fırsatı buldular.

Söz konusu etkinlikte, Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ünveren tarafından DAÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Yapay Zekâ Mühendisliği programları hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği programlarının Amerikan kuruluşu ABET tarafından akredite edilmiş olmasıyla uluslararası düzeyde tanınırlığa sahip olduğu, henüz yeni kurulan Yapay Zekâ programı için de gelecekte akreditasyon başvurusu yapılmasının planlandığı vurgulandı.

Laboratuvar çalışması sonrasında düzenlenen sertifika töreninde, Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ünveren tarafından katılımcılara sertifikaları takdim edilirken, DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, sosyal sorumluluk bilinciyle benzer laboratuvar çalışmalarını diğer okullarla da gerçekleştirme kararlılığını sürdüreceğini ifade etti.