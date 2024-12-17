  • BIST 9992.76
  • Altın 2976.922
  • Dolar 34.8964
  • Euro 36.6929
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

DAÜ'de Lise Öğrencilerine Yönelik Mobil Oyun Geliştirme Etkinliği

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi, BEAL öğrencilerini ağırlayarak mobil oyun geliştirme üzerine laboratuvar çalışması gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrenciler programlamanın temel adımlarını deneyimleme fırsatı buldu.
DAÜ'de Lise Öğrencilerine Yönelik Mobil Oyun Geliştirme Etkinliği

DAÜ’DE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MOBİL OYUN GELİŞTİRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2024-2025 Akademik Yılı’nın ilk laboratuvar çalışmasını Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) öğrencileriyle gerçekleştirdi. “Mobil Oyun Geliştirme” konulu laboratuvar çalışmasına 17 lise öğrencisi katıldı. Üç saat süren etkinlik, deneyimli araştırma görevlileri Emre Rifat Yılmaz, Mahmut Sevince ve Tansel Sarıhan tarafından yönetildi.

 

BEAL Bilgisayar Öğretmenleri Meltem Yağlı, Duygu Akarsu, Aygün Şehsüvaroğlu ve Müdür Muavini Hacer Çobanoğlu eşliğinde etkinliğe katılan lise öğrencileri modern programlama dilleriyle uygulama geliştirme süreçlerini deneyimleyerek programlamanın temel adımlarını öğrenme fırsatı buldular.

 

Söz konusu etkinlikte, Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ünveren tarafından DAÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Yapay Zekâ Mühendisliği programları hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği programlarının Amerikan kuruluşu ABET tarafından akredite edilmiş olmasıyla uluslararası düzeyde tanınırlığa sahip olduğu, henüz yeni kurulan Yapay Zekâ programı için de gelecekte akreditasyon başvurusu yapılmasının planlandığı vurgulandı.

 

Laboratuvar çalışması sonrasında düzenlenen sertifika töreninde, Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ünveren tarafından katılımcılara sertifikaları takdim edilirken, DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, sosyal sorumluluk bilinciyle benzer laboratuvar çalışmalarını diğer okullarla da gerçekleştirme kararlılığını sürdüreceğini ifade etti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs çevresindeki son depremler: Daha da büyük bir depremin habercileri mi?13 Aralık 2024 Cuma 17:52
  • DAÜ YDİHO’DAN ŞAMPİYON MELEKLERİ YAŞATMA DERNEĞİ İÇİN ANLAMLI KERMES12 Aralık 2024 Perşembe 20:12
  • DAÜ’DE “BASKETBALL CUP OF NATIONS 2024” ŞAMPİYONU KKTC12 Aralık 2024 Perşembe 18:11
  • DAÜ YDİHO’dan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Yararına Anlamlı Kermes11 Aralık 2024 Çarşamba 18:37
  • DAÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Afetlere Hazırlıkta Yeni Adım11 Aralık 2024 Çarşamba 16:39
  • DAÜ Turizm Fakültesi, Uluslararası Sivil Havacılık Günü kapsamında panel düzenledi11 Aralık 2024 Çarşamba 15:46
  • DAÜ, QS Sürdürülebilirlik Sıralamasında KKTC’nin En İyi Üniversitesi Oldu11 Aralık 2024 Çarşamba 14:35
  • DAÜ’de Hıfzı Topuz Anısına Özel Panel Düzenlendi10 Aralık 2024 Salı 11:04
  • Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Öğrencileri Surlariçi Şehir Müzesi’nde Tarihe Yolculuk Yaptı09 Aralık 2024 Pazartesi 19:25
  • DAÜ IEEE Öğrenci Kolu, IEEEXtreme 18.0 Programlama Yarışması’nda Becerilerini Sergiledi09 Aralık 2024 Pazartesi 18:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti