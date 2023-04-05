DAÜ'de yaşanan bütçe açığı krizi yeni bir boyut kazandı...DAÜ'de maaş ve özlük haklarından %40 kesinti gündemde....

DAÜ'de yaşanan bütçe açığı krizi yeni bir boyut kazandı...

DAÜ'de 2023 yılı itibarı ile oluşması beklenen bütçe açığı 550 Milyon'a yükselirken DAÜ rektörlüğü çareyi çalışanların maaş artışlarından kesintiye ve özlük haklarına dokunmakta buldu.

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Temmuz'da Hayat Pahalılığı Yok

%25'i bulması beklenen hayat pahalılığı ödeneğinin Temmuz ayında ödenemeyeceği bununla birlikte 13. Maaş uygulamasının da kaldırılmasının gündemde olduğu öğrenildi.

TİS'de olmasına rağmen çalışma yüklerinin de artırılmaya çalışılacağı kaydedildi.

DAÜ-SEN ÇARE SEÇİM DEDİ

DAÜ-SEN dün yaptığı açıklamada DAÜ'de yaşanan ekonomik darboğazı aşmanın yolunun demokrasi olduğunu belirten bir açıklama yaparak seçim çağrısında bulundu.

ÇALIŞANLARIN GÜCENİ KALMADI

DAÜ-SEN yaptığı açıklamada "Sendikalar başta olmak üzere geniş üniversite kamuoyunun mevcut durumu yaratan Sayın Rektör Prof.Dr. Aykut Hocanın'ın, özlük haklarına müdahale eden, %40’a varan maaş kesintisi içeren ve sorunun kaynağına çözüm getirmeyen paketine destek vermeyeceği açıktır. Sayın Rektör 3 yıllık dönemde ortaya çıkardığı başarısız mali tablo ile çalışanların güvenini yitirmiştir"dedi.