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DAÜ'de mali kriz.. DAÜ’de bu yıl üstün başarı gösteren öğrencilere nakdi ödül verilmeyecek

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DAÜ'de mali kriz.. DAÜ’de bu yıl üstün başarı gösteren öğrencilere nakdi ödül verilmeyecek
DAÜ'de mali kriz.. DAÜ’de bu yıl üstün başarı gösteren öğrencilere nakdi ödül verilmeyecek

DAÜ’de üstün başarı gösteren öğrencilere her yıl verilen nakdi ödüller yaşanan mali sıkıntılardan dolayı bu yıl verilmeyecek.

Doğu Akdeniz Üniverisitesi’nde (DAÜ) yaşanan ekonomik sıkıntılardan başarı derecesine göre öğrencilere verilen nakdi ödüller de etkilendi.

DAÜ bünyesinde faaliyet gösteren fakülte ve yüksekokullarda her yıl ilk 10’a girmeyi başaran öğrencilere verilen nakdi ödüller, bu yıl mali sıkıntılardan dolayı verilmeyecek.

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