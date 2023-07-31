DAÜ'de mali kriz... Sarı Sendika Per-Sen maaş kesintileri ile ilgili "UZLAŞTIRMA KURULU'na" gittiğini açıkladı

Sarı Sendika Per-Sen maaş kesintileri ile ilgili "UZLAŞTIRMA KURULU'na" gittiğini açıkladı

İşte Sarı Sendika Per-Sen'in maaş kesintileri ile ilgili "UZLAŞTIRMA KURULU'na" gittiğini açıkladığı resmi yazı!

UZLAŞTIRMA KURULU toplantısı Çarşamba günü Çalışma Bakanlığı'nda yapılacak.

Toplantıdan herhangi bir sonuç alınması ise beklenmiyor.

Bilindiği üzere maaşların tam ödenmemesi üzerine DAÜ BİR-SEN bugün DAÜ'de eylem yapmış ve Rektörlüğe siyah çelenk koymuş ve basın açıklaması yapmıştı diğer yandan ise DAÜ-SEN de Rektör Aykut Hocanın'ın istifasını istedi.

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