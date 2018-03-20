DAÜ’de “Mezun Olmadan Öğrenilmesi Gereken Profesyonel İncelikler” konuşuldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü ile DAÜ’den değerli akademisyenler ve uzmanların organizasyonuyla düzenlenen “6. Uluslararası Kariyer Haftası” etkinlikleri kapsamında DAÜ Eğitim Fakültesi, ODTÜ Eğitim Bilimleri Öğretim Üyesi ve Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Serap Emil’i konuk etti.

Yrd. Doç. Dr. Emil, konuşmasına dinleyicilere profesyonellikle ilgili ne düşündüklerini sorarak başladı. Profesyonel giyimin yanı sıra davranışın ve konuşma biçiminin de önemini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Emil, profesyonellikle ilgili yapılan yanlışlara değindi. Profesyonel öğretmenin, içinde yaşadığı çevreyi iyi tanıyan, pedagojik alan bilgisine sahip, adil davranan, ayırımcı olmayan, mesleğini seven, saygılı bir kişi olmasının yanı sıra, kendine has bir ‘persona’sının (karakterinin) ve eğitim felsefesinin olması gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Emil, ayrıca profesyonel yaşamda iletişim becerisinin de önemine dikkat çekti.

Dinleyicilerden bir gönüllü alarak uygulamayla örnek veren Yrd. Doç. Dr. Emil, iletişimin yazılı, sözel, jest ve mimiklerin kullanımı, sosyal medya gibi çeşitli yollarından söz ederek, hangi durumlarda hangi iletişim yollarının kullanılması gerektiğine, ne zaman yazılı, ne zaman sözlü iletişim kullanılmasının uygun olduğuna değindi.

Etkili geribildirim konusuna da dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Emil, nazik ve profesyonel bir şekilde nasıl eleştiri yapılabileceği ve geribildirimin yanı sıra nasıl ileribildirim verileceği konusunda da açıklamalarda bulundu. Kendilerine geribildirim ve ileribildirim verilmeyen öğrencilerin başarılarının düştüğünden, konuya ve derse olan ilgilerinin ve özellikle güdülenme düzeylerinin azaldığından bahseden Emil, soru sormanın önemine ve gerekliliğine de değindi. Hem öğretmeninin soru sorması gerektiğini, hem de öğrenciye soru sorması için imkanın verilmesi gerektiğini söyleyen konuşmacı, söyleşinin ardından öğrencilerle toplu fotoğraf çektirdi.