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DAÜ'de Nefes Kesen EMUATHLON Yarışı: Engellerle Dolu Heyecan

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Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen EMUATHLON yarışması, zorlu engelleri aşan sporcular ve coşkulu izleyicilerle unutulmaz anlara sahne oldu. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi
DAÜ'de Nefes Kesen EMUATHLON Yarışı: Engellerle Dolu Heyecan

DAÜ'DE NEFES KESEN EMUATHLON MÜCADELESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen EMUATHLON yarışması, izleyenlerin nefeslerini kesti. Oluşturulan takımlardan engelleri geçip en kısa sürede yarışı bitiren takımın şampiyon olduğu yarışmada, yarışmacılar ve izleyiciler çok keyifli ve heyecanlı dakikalar geçirdi.

 

Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı önünden başlayan etkinlikte atlama, tırmanma, engel altı ve engel üstü geçiş, havuzdan geçiş, çamurda sürünme gibi birçok engeli aşmak zorunda kalan sporcular, bitiş noktasına varabilmek ve şampiyon olabilmek için ter döktüler. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan yarışmada DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ve engellerin başında bulunan hakemler de yarışma boyunca sporcuları yönlendirerek bitiş noktasına ulaşmalarını sağladı. Yarışmanın sonunda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

 

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