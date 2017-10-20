DAÜ'de "Neydi Olacağı" kahkahaları

“Sosyal Medya ve Marka Haftası” kapsamında "Neydi Olacağı" politik mizah skeçleri yönetmenleri Mehmet Ekin Vaiz-Gülşen Erçin ikilisi DAÜ'nün konuğu oldu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal Medya Birimi ve DAÜ İletişim Fakültesi işbirliğiyle gerçekleştirilen “Sosyal Medya ve Marka Haftası” kapsamında "Neydi Olacağı" politik mizah skeçleri yönetmenleri Mehmet Ekin Vaiz-Gülşen Erçin ikilisi DAÜ'nün konuğu oldu.

DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Konferans Salonun'da gerçekleştirlien söyleşide Vaiz ve Erçin, reklam filmleri ve politik mizah alanındaki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Yaptıkları işlerde hikayenin önemine vurgu yapan Vaiz-Erçin ikilisi, politik mizah ve organik reklam alanındaki başarılarının altında Kıbrıs'a özgü kültürel ve gündelik kodlarla donatılmış mizansenin olduğunu belirtti. "Dünya Oto", "Gelinler&Damatlar" gibi meşhur reklam filmlerinin yanı sıra, "Memurizm", "Siber Saldırı" gibi politik mizah skeçlerinin gösterimiyle sunumlarını yapan ikilinin söyleşisinden öne çıkanlar ise şöyleydi:

"KKTC'de politik mizaha hoş görü var"

Politik mizahın dünyada çok bulunan bir mizah türü olmadığına değinerek sözlerine başlayan Vaiz, "Politik mizahı Türkiye'nin siyasi iklimi kaldırmıyor, ama Kuzey Kıbrıs'ta politik mizaha hoşgörü var." dedi. Politikacıları eleştirdikleri skeçlerinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarındaki memurları ve işleyişi de ele alan skeçlerine de değinen Vaiz, kendilerinin de Kuzey Kıbrıs vatandaşı olarak yaşadıklarından ve yaşarken oldukça sinir oldukları olaylardan yola çıkarak mizaha yönelik hikayelerini oluşturduklarını belirtti. Ayrıca Charlie Chaplin'den bir alıntı yapan Vaiz, "Hayat yakın planda trajedi, genel planda komedidir." dedi.

"Kıbrıs halkı samimi mizaha güler"

Reklam filmlerindeki başarılarını Kıbrıs'a ait kültürel ögeleri ve kendi öz hikayelerini yansıtarak elde ettiklerine değinen Erçin ise, "Kıbrıs halkı samimi mizaha güler. Samimi olmayan şeylere ise gülmez." dedi. "Gelinler&Damatlar" reklam filmlerinde ilk kez aynı anda iki reklamın birden sosyal medya mecrasından paylaşıldığına değinen Erçin, "Bu viral reklam alanında önemli bir başarıdır. Başarımız, hikayenin özünün yaşadığımız coğrafyayla olan bağlılığı ile ilintilidir." dedi. Ayrıca organik reklam içeriğinde başarının doğrudan reklamı minumum seviyede tutmaktan geçtiğini dile getiren Vaiz-Erçin ikilisi, müşterilerinin ısrarla ürünlerinin görünmesini istemelerine rağmen dolaylı anlatımın bu alanda çok daha iyi sonuçlar verdiğini belirtti. Organizasyon Mehmet Ekin Vaiz ve Gülşen Erçin'e katkılarından ötürü plaketlerinin verilmesiyle son buldu.