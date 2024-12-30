DAÜ’de Öğrencilere Stresle Baş Etme Semineri

DAÜ Turizm Fakültesi ve DAÜ-PDRAM iş birliğiyle düzenlenen seminerde, sınav kaygısı ve stresle baş etme yolları ele alındı. Öğrencilere ücretsiz psikolojik destek hizmeti hakkında bilgi verildi ve uyum süreçleriyle ilgili rehberlik sunuldu

DAÜ’LÜ ÖĞRENCİLERE SINAV KAYGISI VE STRESLE BAŞETME KONUSUNDA SEMİNER DÜZENLENDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi ev sahipliğinde ve DAÜ Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (DAÜ-PDRAM) ile DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM) iş birliğiyle, üniversite hayatına yeni adım atan öğrencilere yönelik "Üniversite Yaşamına Uyum: Zor Sınavlar Güçlü Bireyler Yetiştirir!" konulu bir seminer düzenlendi. TDM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir’in gerçekleştirdiği açılış konuşması ile başlayan etkinlik, DAÜ-PDRAM Başkanı Dr. Fatoş Özeylem Küçük ve DAÜ-PDRAM öğretim görevlisi Haşim Haşimoğulları’nın sunumlarıyla devam etti.

Söz konusu seminere katılan öğrenciler, Dr. Küçük ve Haşimoğulları tarafından gerçekleştirilen sunum ve dağıtılan broşürler aracılığı ile DAÜ-PDRAM hizmetleri hakkında bilgilendirildi. Üniversiteye uyum sürecinin ve sınav kaygısının bireyde yaratabileceği değişimlerin detaylı bir şekilde ele alındığı etkinlikte, stresin oldukça doğal bir süreç olduğu ve bazen gerekli olabileceği vurgulandı. Ayrıca, değişikliklere esneklik göstermenin, uzun vadede stresle baş etme konusunda yardımcı olabileceği de aktarıldı.

Stresle başa çıkmada zorlanan öğrenciler için uzman desteği almanın faydalı olabileceğine değinen Dr. Küçük ve Haşimoğulları, DAÜ-PDRAM tarafından sunulan ücretsiz psikolojik destek hizmetine (http://pdram.emu.edu.tr) adresinden başvurulabileceğini de dile getirdi. Etkinlik sonunda DAÜ-PDRAM ekibine Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr İlkay Yorgancı tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.